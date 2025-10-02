Giám đốc trốn thuế nhờ sự tiếp tay của cựu cán bộ công an và thuế

TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Đông (cán bộ Chi cục thuế H.Nga Sơn (cũ), Thanh Hóa) 2 năm tù, Vũ Văn Khánh (cựu cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Vũ Văn Liêu (lao động tự do) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án còn có bị cáo Nguyễn Huy Minh (Giám đốc Công ty Ánh Dương) bị phạt 4 năm tù về tội trốn thuế và 1 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 5 năm tù. Bị cáo Lê Thị Hiền (42 tuổi, kế toán Công ty Ánh Dương) lãnh án 2 năm tù về tội trốn thuế.

Ông Khánh bị tước danh hiệu công an nhân dân hôm 8.8 và bị tạm giam cùng ngày. Do hưởng án treo, bị cáo được trả tự do tại tòa hôm 30.9. Trong khi đó, ông Đông từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt tiền 90 triệu đồng về tội mua bán trái phép hóa đơn vào năm 2024.

Giám đốc doanh nghiệp bị cáo buộc trốn thuế bằng cách mua bán trái phép hóa đơn ẢNH MINH HỌA: AI

Mua hóa đơn khống rồi ăn chia phần trăm

Cáo trạng xác định Công ty Ánh Dương có trụ sở tại Hà Nội, chuyên kinh doanh thương mại, xuất khẩu điện thoại, máy tính bảng mới và đã qua sử dụng sang các thị trường Hồng Kông, Dubai, Israel, Úc...

Cuối năm 2020, giám đốc Nguyễn Huy Minh sử dụng pháp nhân công ty để mua điện thoại, máy tính bảng từ các đầu mối bán lẻ, không có hóa đơn chứng từ để xuất khẩu. Minh liên hệ tìm mua hóa đơn chứng từ để hợp thức hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Minh nhờ Đông và Khánh giúp đỡ. Đông nhận lời, liên hệ với Vũ Văn Liêu tìm mua hóa đơn cho Công ty Ánh Dương. Liêu tiếp tục móc nối với một người tên Ngọc ở TP.HCM (không rõ nhân thân).

Ngọc và Liêu thỏa thuận chi phí mua hóa đơn là 2,3% trên tổng tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc chuyển khoản sẽ do Công ty Ánh Dương thực hiện.

Liêu sau đó trao đổi, thống nhất với Khánh nâng chi phí lên 6%, bao gồm 2,3% trả cho Ngọc, 0,5% Liêu hưởng, 3,2% còn lại của Khánh và Đông.

Chấp nhận mức chi phí nêu trên, Minh chỉ đạo kế toán công ty là Lê Thị Hiền cung cấp số liệu cho Liêu để phục vụ xuất hóa đơn.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, từ tháng 1 - 9.2021, Liêu đã mua 11 hóa đơn giá trị gia tăng hòng hợp thức đầu vào cho Công ty Ánh Dương.

Minh sử dụng số hóa đơn này để kê khai hoàn thuế xuất khẩu cho 1.324 điện thoại, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1 tỉ đồng. Đông hưởng lợi 40 triệu đồng, Khánh hưởng lợi 70 triệu đồng, Liêu hưởng lợi gần 55 triệu đồng.

Ngoài hành vi trốn thuế, Nguyễn Huy Minh còn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Từ quý 4/2020 - quý 3/2021, bị cáo thực hiện hoàn thuế nhiều lần đối với việc xuất khẩu hàng hóa là điện thoại di động, trong đó 51 chiếc điện thoại không có thật (trùng số IMEI) trên các tờ khai xuất khẩu dùng để đề nghị hoàn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 23,5 triệu đồng.

TAND TP.Hà Nội, nơi xét xử vụ án ẢNH: PHÚC BÌNH

Bí ẩn công ty xuất hóa đơn khống

Hồ sơ vụ án cho thấy, đơn vị xuất 11 hóa đơn khống cho Công ty Ánh Dương là Công ty An Nhiên có trụ sở tại TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Đ.T.T (37 tuổi, trú trên địa bàn).

Xác minh tại Chi cục thuế Q.Tân Phú cũ (TP.HCM) cho thấy từ trước đến nay, Công ty An Nhiên không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

Tháng 10.2022, Chi cục thuế Q.Tân Phú có thông báo về việc doanh nghiệp này có dấu hiệu rủi ro về sử dụng hóa đơn. Bởi lẽ, từ 2020 - 2022, công ty đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán ra với doanh số rất lớn nhưng không có số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. - người đại diện của doanh nghiệp lại khẳng định từ trước đến nay không thành lập, không điều hành, không biết gì về Công ty An Nhiên; chữ ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ không phải là chữ ký của mình. Người này nói không biết vì sao mình đứng tên giám đốc.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành thu mẫu chữ ký, chữ viết của ông T., nhưng do các chữ ký mang tên ông này trên các tài liệu thu giữ đều là bản photo nên không có cơ sở trưng cầu giám định.

Liên quan đến thủ tục hoàn thuế và thông qua các lô điện thoại cho Công ty Ánh Dương, các cán bộ tại Chi cục thuế Q.Đống Đa cũ (Hà Nội) và Chi cục Hải quan Hòa Bình đều khẳng định thủ tục được làm theo đúng quy định. Họ không quen biết, không hưởng lợi gì từ sai phạm của doanh nghiệp. Do đó, không có căn cứ xác định hành vi vi phạm.