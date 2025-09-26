Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an Hưng Yên bắt chủ 'shop Huyền Lộc' trốn thuế

Trần Cường
26/09/2025 17:15 GMT+7

Cảnh sát xác định "Shop Huyền Lộc" bán quần áo, đồ gia dụng ở Hưng Yên có doanh thu hơn 24 tỉ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định. Chủ shop bị khởi tố để xử lý hành vi trốn thuế.

Chiều 26.9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Lộc (36 tuổi, trú P.Đường Hào, Hưng Yên) về tội trốn thuế, quy định tại điều 200 bộ luật Hình sự.

Công an Hưng Yên bắt chủ 'shop Huyền Lộc' trốn thuế- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Bảo Lộc

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh, tạo môi trường cho các hình thức kinh doanh thương mại điện tử phát triển. Song việc kiểm soát cũng gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm liên quan đến trốn thuế, mua bán hóa đơn, buôn lậu…

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động nắm tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên mạng xã hội và phát hiện Lộc có dấu hiệu lợi dụng việc kinh doanh online để trốn thuế.

Quá trình điều tra, PC03 Công an tỉnh Hưng Yên xác định Lộc đứng tên chủ hộ kinh doanh "Huyền Lộc", được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quần áo, đồ gia dụng các loại trên nền tảng mạng xã hội Facebook, qua trang fanpage "Shop Huyền Lộc".

Hoạt động kinh doanh của Lộc có doanh thu rất lớn, lên tới 24 tỉ đồng nhưng bị can này không kê khai, không nộp thuế theo quy định.

Làm việc với cảnh sát, Lộc đã thừa nhận hành vi trốn thuế của mình. 

Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Lộc cũng như những người có liên quan đến hành vi trốn thuế để xử lý theo quy định.

