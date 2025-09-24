Hưng Yên cấm biển từ trưa nay 24.9

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan

Tại công điện này, UBND tỉnh Hưng Yên cảnh báo, do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi tỉnh Hưng Yên từ đêm nay dự báo sẽ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động mạnh.

Trên đất liền các khu vực trong tỉnh từ sáng 25.9 có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Tàu, thuyền về neo đậu tránh bão tại cống Cửa Lân (xã Nam Cường, Hưng Yên) hồi tháng 7 vừa qua ẢNH: THÂN HÒA

Dự báo từ ngày 25 đến hết ngày 27.9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm. Cần đề phòng có mưa giông và lốc, sét do hoàn lưu trước bão gây ra.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 9, UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và chủ động triển khai phương án phòng, chống bão.

Cấm biển, di dời dân

UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã phường ven biển và các đơn vị liên quan thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 24.9. Nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi sau thời điểm cấm biển.

Bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.

Đồng thời, UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các địa phương ven biển, cửa sông khẩn trương di dời các hộ nuôi trồng thủy sản, hải sản các vùng bãi thấp ven sông, ven biển; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông.

Cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương di dời các hộ dân sinh sống ở khu vực nhà yếu, nhà tạm, khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

Các công việc trên phải hoàn thành trước 18 giờ ngày 24.9.

Công ty Điện lực Hưng Yên được giao chủ động phương án bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện, không để gián đoạn trước, trong và sau bão, đặc biệt việc cung ứng điện phục vụ vận hành các trạm bơm tiêu úng.

Các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.