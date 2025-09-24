Bão số 9 dự báo đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên, gây mưa lớn diện rộng

Sau bão số 9, Biển Đông thêm cơn bão số 10

Trung tâm Dự báo khí tượng văn quốc gia cho biết, dự báo ngày 24.9, siêu bão Ragasa (bão số 9) cấp 16 đi vào đất liền ven biển tỉnh Quảng Đông sau đó chuyển hướng tây, đi qua phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Do ma sát với địa hình, tác động của không khí lạnh, cường độ bão giảm từ cấp 16 xuống cấp 11 - 12 khi vào vịnh Bắc bộ.

Khoảng trưa đến chiều 25.9, bão số 9 đi vào đất liền Bắc bộ với gió mạnh cấp 10 - 11, giật trên cấp 12 - 13 ở ven biển; gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11 trên đất liền. Quảng Ninh - Hưng Yên là vùng được dự báo có khả năng cao tâm bão đổ bộ.

Bộ đội biên phòng Hải Phòng tuần tra kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão Ragasa ẢNH: XUÂN CHÍNH

Do ảnh hưởng bão số 9, Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có đợt mưa lớn từ 24 - 26.9, lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi mưa trên 400 mm, nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Đáng chú ý, ngay sau bão số 9, Biển Đông sẽ đón bão số 10 có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền miền Trung.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý các địa phương chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa. Mặc dù khi vào đất liền bão đã giảm cấp, nhưng trên biển vẫn rất mạnh. Các địa phương phải đặt mức cảnh báo cao nhất, hạn chế tàu thuyền ra khơi, đặc biệt là tàu cá dài ngày. Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên diện tích 160.000 ha mặt biển cần được bảo vệ; bà con nên thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.

Thứ hai, dù giảm cấp nhưng bão số 9 có thể gây tốc mái, đổ cây. Các địa phương, nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng, cần tiếp tục gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, chằng chống công trình. Bão khi vào bờ kết hợp không khí lạnh sẽ gây nhiều giông lốc nguy hiểm trong ngày 25 - 26.9, không thể dự báo chính xác. Do đó, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho khách du lịch, không để khách ở lại trên tàu thuyền khi thời tiết xấu.

Thứ ba, bão số 9 gây mưa không quá lớn, nhưng nguy hiểm ở chỗ nhiều hồ chứa ở miền Bắc đang đầy nước do cuối vụ tích lũy. Một số hồ lớn như Thác Bà, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đã gần mực nước dâng bình thường, nguy cơ cao khi có lũ. Ngoài ra, hệ thống đê điều cần chú ý đặc biệt tại các cửa sông, vùng triều cường.

Thứ tư, miền Bắc còn khoảng 850.000 ha lúa, trong đó 200.000 ha có thể thu hoạch ngay, vì vậy các địa phương khẩn trương gặt sớm diện tích lúa có thể thu hoạch ngay để giảm thiệt hại.

Triển khai các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các địa phương cần khẩn trương rà soát, thu hoạch, tận dụng sản phẩm thủy sản đã đến kỳ khai thác để giảm thiệt hại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân. Cơ quan khí tượng thủy văn cần đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ giông lốc, ngay cả khi chưa có dấu hiệu rõ ràng, để người dân chủ động phòng tránh.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề bảo đảm an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện, phải đặt lên hàng đầu. Bộ NN-MT phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, cùng các đơn vị dự báo khí tượng để vận hành, kiểm soát mực nước, dự báo chính xác và có giải pháp kịp thời.

Siêu bão số 9 (Ragasa) vẫn giật cấp 17, dự báo đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo các địa phương từ Hà Tĩnh trở ra, yêu cầu tập trung triển khai các biện pháp ứng phó siêu bão số 9 (siêu bão Ragasa) ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo sẽ có gió mạnh) triển khai biện pháp ứng phó với siêu bão, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.