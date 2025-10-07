Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tạm giữ 9 người cầm đầu vụ 314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Trần Ngọc
Trần Ngọc
07/10/2025 13:35 GMT+7

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 9 người cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ 314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Sáng 7.10, Công an tỉnh An Giang thông tin, qua tổ chức truy tìm và vận động, đã có 292/314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang quay lại cơ sở. Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 9 người cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

- Ảnh 1.

Qua truy tìm, vận động, đến 8 giờ ngày 7.10 đã có 292/314 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang quay trở lại cơ sở cai nghiện

ẢNH: C.T.V.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trưa 5.10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối. Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài với tổng số hơn 314 học viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp xuống hiện trường, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, bố trí lực lượng bảo đảm duy trì ổn định an ninh, trật tự tại Cơ sở cai nghiện số 2 và tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn trở lại cơ sở.

Vụ học viên cai nghiện phá rào bỏ trốn: Hơn 250 người đã quay lại

Công an tỉnh An Giang cũng đã phát đi thông báo hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và công an 102 xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang để yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy tìm số học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang. Kết quả, chỉ sau 1 ngày xảy ra vụ bỏ trốn tập thể, đã có hơn 252/314 học viên quay lại cơ sở cai nghiện.

- Ảnh 2.

Sau khi bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang, nhiều học viên đã lội ra cánh đồng nước bỏ chạy nhưng được Công an tỉnh An Giang vận động quay trở lại

ẢNH: C.T.V.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục rà soát, xác minh, tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện, phối hợp Công an các tỉnh, thành để truy tìm, vận động 22 học viên còn lại trở lại cơ sở cai nghiện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, chứa chấp, tiếp tay, giúp sức cho số học viên cai nghiện bỏ trốn.

Công an tỉnh An Giang đã phát đi thông báo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị và công an 102 xã, phường và đặc khu của tỉnh khẩn trương truy bắt số học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Xem thêm bình luận