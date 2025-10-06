Hai công an bị thương khi khống chế người nghiện ma túy, giải cứu con tin

Ngày 6.10, đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cùng đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đã đến Bệnh viện Công an tỉnh thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần hai cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ liên quan đến ma túy.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, tặng quà động viên tinh thần hai cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hai cán bộ công an là trung tá Hồ Thanh Den (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) và trung tá Phan Nhựt Trường (Phòng Cảnh sát hình sự), bị thương trong vụ bắt giữ người nghiện ma túy vào sáng 5.10. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định, đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 5.10, Công an P.An Xuyên tổ chức kiểm tra ma túy định kỳ đối với Q.L.Đ (31 tuổi, ở khóm 16, P.An Xuyên) là người cai nghiện ma túy. Khi được yêu cầu kiểm tra ma túy, Đ. bất ngờ dùng kéo kề vào cổ mình để ngăn không cho lực lượng chức năng test ma túy. Sau đó, Đ. khống chế 1 người gần đó rồi khóa trái cửa cố thủ tiếp tục chống đối lực lượng chức năng.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau hỏi thăm sức khỏe 2 cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay khi nhận tin báo, đại tá Châu Quốc Huy trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo triển khai phương án trấn áp. Sau nhiều giờ, lực lượng Công an đã khống chế được Đ., giải cứu an toàn con tin, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Đại tá Hồ Việt Triều thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần kiên cường, mưu trí, dũng cảm của hai cán bộ công an trong quá trình truy bắt đối tượng nguy hiểm, khẳng định hành động của các anh thể hiện phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Đại tá Triều cũng mong muốn hai cán bộ sớm hồi phục sức khỏe, trở lại công tác, tiếp tục cùng đồng đội giữ gìn bình yên cho nhân dân.