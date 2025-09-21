Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hamas tung hình ảnh 'chia tay' 48 con tin, tuyên bố Israel sẽ không còn gặp lại

Khánh An
Khánh An
21/09/2025 07:42 GMT+7

Hamas tuyên bố Israel sẽ không bao giờ gặp lại 48 con tin, sau khi quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch nhằm vào thành phố Gaza, được xem là thành trì cuối cùng còn lại của Hamas.

Hamas tung hình ảnh 'chia tay' 48 con tin, tuyên bố Israel sẽ không còn gặp lại- Ảnh 1.

Hình ảnh 48 con tin bị Hamas giam giữ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Lực lượng Hamas vừa tung ra cái mà họ gọi là "hình ảnh chia tay", cho thấy 48 con tin Israel còn lại đang bị giam giữ ở Gaza, trong lúc lực lượng mặt đất của Israel chuẩn bị áp sát thành phố Gaza.

Bức ảnh là tập hợp gương mặt của các con tin, với dòng chữ "Ron Arad" được ghi bên dưới mỗi người, theo tờ New York Post ngày 21.9.

Arad là một phi công Không quân Israel mất tích trong một nhiệm vụ ném bom ở miền nam Li Băng năm 1986, được cho là đã bị bắt và sau đó đã chết. Binh sĩ này vẫn chính thức được xếp vào diện mất tích.

Hamas đổ lỗi cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì đã bác bỏ một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin vào phút chót, và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir vì đã đồng ý tiến hành kế hoạch kiểm soát quân sự thành phố Gaza của ông Netanyahu.

"Vì sự từ chối của ông Netanyahu và sự nhượng bộ của ông Zamir, một hình ảnh chia tay được đưa ra khi chiến dịch quân sự tại thành phố Gaza bắt đầu", dòng chữ trên bức hình viết.

Thành phố Gaza, đô thị lớn nhất trong vùng lãnh thổ này của người Palestine, được xem là thành trì cuối cùng còn lại của Hamas.

Không quân Israel đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự, tấn công 100 mục tiêu trong Dải Gaza, bao gồm đường hầm, tòa nhà và các cơ sở hạ tầng khác được cho là do Hamas sử dụng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 19.9 cảnh báo sẽ sử dụng "lực lượng chưa từng có" tại thành phố Gaza và ước tính đã phá hủy tới 20 tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza trong 2 tuần qua.

Quân đội Israel ước tính có khoảng 480.000 cư dân thành phố Gaza đã sơ tán kể từ cuối tháng 8.

Theo Reuters dẫn lời giới chức y tế Gaza, quân đội Israel hôm 20.9 tiếp tục mở cuộc tấn công vào thành phố Gaza và toàn bộ Dải Gaza, phá dỡ các đường hầm ngầm và những công trình gài bẫy trong các đợt không kích khiến ít nhất 60 người Palestine thiệt mạng.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh 10 quốc gia, trong đó có Úc, Bỉ, Anh và Canada, dự kiến chính thức công nhận một nhà nước Palestine độc lập vào ngày 22.9, trước thềm cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp tới.

Tin liên quan

Thủ tướng Israel ngầm thừa nhận chưa hạ được thủ lĩnh Hamas

Thủ tướng Israel ngầm thừa nhận chưa hạ được thủ lĩnh Hamas

Israel đã bất ngờ tiến hành cuộc không kích ngay thủ đô Doha của Qatar nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Hamas, gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Hamas THÀNH PHỐ GAZA Con tin Không quân Israel Lực lượng phòng vệ Israel Benjamin Netanyahu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận