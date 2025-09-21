Hamas tung hình ảnh 'chia tay' 48 con tin, tuyên bố Israel sẽ không còn gặp lại

Hình ảnh 48 con tin bị Hamas giam giữ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Lực lượng Hamas vừa tung ra cái mà họ gọi là "hình ảnh chia tay", cho thấy 48 con tin Israel còn lại đang bị giam giữ ở Gaza, trong lúc lực lượng mặt đất của Israel chuẩn bị áp sát thành phố Gaza.

Bức ảnh là tập hợp gương mặt của các con tin, với dòng chữ "Ron Arad" được ghi bên dưới mỗi người, theo tờ New York Post ngày 21.9.

Arad là một phi công Không quân Israel mất tích trong một nhiệm vụ ném bom ở miền nam Li Băng năm 1986, được cho là đã bị bắt và sau đó đã chết. Binh sĩ này vẫn chính thức được xếp vào diện mất tích.

Hamas đổ lỗi cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì đã bác bỏ một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin vào phút chót, và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir vì đã đồng ý tiến hành kế hoạch kiểm soát quân sự thành phố Gaza của ông Netanyahu.

"Vì sự từ chối của ông Netanyahu và sự nhượng bộ của ông Zamir, một hình ảnh chia tay được đưa ra khi chiến dịch quân sự tại thành phố Gaza bắt đầu", dòng chữ trên bức hình viết.

Thành phố Gaza, đô thị lớn nhất trong vùng lãnh thổ này của người Palestine, được xem là thành trì cuối cùng còn lại của Hamas.

Không quân Israel đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự, tấn công 100 mục tiêu trong Dải Gaza, bao gồm đường hầm, tòa nhà và các cơ sở hạ tầng khác được cho là do Hamas sử dụng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 19.9 cảnh báo sẽ sử dụng "lực lượng chưa từng có" tại thành phố Gaza và ước tính đã phá hủy tới 20 tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza trong 2 tuần qua.

Quân đội Israel ước tính có khoảng 480.000 cư dân thành phố Gaza đã sơ tán kể từ cuối tháng 8.

Theo Reuters dẫn lời giới chức y tế Gaza, quân đội Israel hôm 20.9 tiếp tục mở cuộc tấn công vào thành phố Gaza và toàn bộ Dải Gaza, phá dỡ các đường hầm ngầm và những công trình gài bẫy trong các đợt không kích khiến ít nhất 60 người Palestine thiệt mạng.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh 10 quốc gia, trong đó có Úc, Bỉ, Anh và Canada, dự kiến chính thức công nhận một nhà nước Palestine độc lập vào ngày 22.9, trước thềm cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp tới.