Thủ tướng Israel ngầm thừa nhận chưa hạ được thủ lĩnh Hamas

Trong bài viết trên mạng xã hội X đêm 13.9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc các thủ lĩnh Hamas sống tại Qatar không quan tâm đến người dân tại Dải Gaza. "Họ chặn toàn bộ nỗ lực ngừng bắn nhằm kéo dài cuộc chiến mãi mãi. Loại bỏ những người này sẽ loại bỏ trở ngại chính của việc thả toàn bộ con tin và chấm dứt cuộc chiến", ông Netanyahu viết.

Theo tờ The Times of Israel, bài viết có vẻ như là sự thừa nhận rằng vụ không kích của Israel tại Doha hôm 9.9 chưa hạ được các thủ lĩnh Hamas bị nhắm đến.

Tòa nhà tại Doha (Qatar) bị hư hại sau cuộc không kích của Israel hôm 9.9 ẢNH: REUTERS

Hamas cho biết 5 thành viên, gồm con trai của thủ lĩnh lưu vong Khalil al-Hayya, đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhưng các lãnh đạo và phái đoàn đàm phán vẫn còn sống.

Hamas coi vụ tấn công là nỗ lực của Israel nhằm phá hoại cuộc đàm phán ngừng bắn, đồng thời tuyên bố sẽ không thay đổi điều kiện chấm dứt xung đột.

Israel yêu cầu Hamas thả toàn bộ con tin và từ bỏ vũ khí. Hamas nói sẽ không thả hết con tin nếu không có thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời tuyên bố không từ bỏ vũ khí cho đến khi người Palestine có một nhà nước độc lập.

Vụ không kích của Israel tại Doha đã khiến Israel bị chỉ trích dữ dội hơn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 13.9 khởi hành đến Israel, dự kiến thăm Jerusalem cùng Thủ tướng Netanyahu trong ngày 14.9.

Trả lời phóng viên trước khi lên máy bay, ông Rubio nói Mỹ không vui về cuộc không kích tại Doha nhưng cho rằng hành động đó không thay đổi mối quan hệ đồng minh với Israel, theo Reuters. Mỹ bị rơi vào thế khó xử khi Qatar cũng là đồng minh, là nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú và còn là nước trung gian đàm phán giữa Hamas và Israel.

"Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Rõ ràng, chúng tôi không vui về chuyện đó, tổng thống không vui về chuyện đó. Nó sẽ không thay đổi bản chất mối quan hệ của chúng tôi với người Israel. Nhưng chúng tôi sẽ phải nói về nó, chủ yếu là tác động gì đến nỗ lực ngừng bắn", ông Rubio nói.

Nhà ngoại giao Mỹ hé lộ sẽ thảo luận với Israel về các kế hoạch tương lai của Dải Gaza. "(Tổng thống Donald Trump) muốn Hamas bị đánh bại, ông ấy muốn chiến sự chấm dứt, toàn bộ 48 con tin về nhà, gồm những người đã chết, và ông ấy muốn tất cả được thả một lần", ông Rubio nói.