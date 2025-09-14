Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thủ tướng Israel ngầm thừa nhận chưa hạ được thủ lĩnh Hamas

Vi Trân
Vi Trân
14/09/2025 09:08 GMT+7

Israel đã bất ngờ tiến hành cuộc không kích ngay thủ đô Doha của Qatar nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Hamas, gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế.

Trong bài viết trên mạng xã hội X đêm 13.9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc các thủ lĩnh Hamas sống tại Qatar không quan tâm đến người dân tại Dải Gaza. "Họ chặn toàn bộ nỗ lực ngừng bắn nhằm kéo dài cuộc chiến mãi mãi. Loại bỏ những người này sẽ loại bỏ trở ngại chính của việc thả toàn bộ con tin và chấm dứt cuộc chiến", ông Netanyahu viết.

Theo tờ The Times of Israel, bài viết có vẻ như là sự thừa nhận rằng vụ không kích của Israel tại Doha hôm 9.9 chưa hạ được các thủ lĩnh Hamas bị nhắm đến.

Thủ tướng Israel ngầm thừa nhận chưa hạ được thủ lĩnh Hamas- Ảnh 1.

Tòa nhà tại Doha (Qatar) bị hư hại sau cuộc không kích của Israel hôm 9.9

ẢNH: REUTERS

Hamas cho biết 5 thành viên, gồm con trai của thủ lĩnh lưu vong Khalil al-Hayya, đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhưng các lãnh đạo và phái đoàn đàm phán vẫn còn sống.

Hamas coi vụ tấn công là nỗ lực của Israel nhằm phá hoại cuộc đàm phán ngừng bắn, đồng thời tuyên bố sẽ không thay đổi điều kiện chấm dứt xung đột.

Israel yêu cầu Hamas thả toàn bộ con tin và từ bỏ vũ khí. Hamas nói sẽ không thả hết con tin nếu không có thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời tuyên bố không từ bỏ vũ khí cho đến khi người Palestine có một nhà nước độc lập.

Vụ không kích của Israel tại Doha đã khiến Israel bị chỉ trích dữ dội hơn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 13.9 khởi hành đến Israel, dự kiến thăm Jerusalem cùng Thủ tướng Netanyahu trong ngày 14.9.

Trả lời phóng viên trước khi lên máy bay, ông Rubio nói Mỹ không vui về cuộc không kích tại Doha nhưng cho rằng hành động đó không thay đổi mối quan hệ đồng minh với Israel, theo Reuters. Mỹ bị rơi vào thế khó xử khi Qatar cũng là đồng minh, là nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú và còn là nước trung gian đàm phán giữa Hamas và Israel.

"Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Rõ ràng, chúng tôi không vui về chuyện đó, tổng thống không vui về chuyện đó. Nó sẽ không thay đổi bản chất mối quan hệ của chúng tôi với người Israel. Nhưng chúng tôi sẽ phải nói về nó, chủ yếu là tác động gì đến nỗ lực ngừng bắn", ông Rubio nói.

Nhà ngoại giao Mỹ hé lộ sẽ thảo luận với Israel về các kế hoạch tương lai của Dải Gaza. "(Tổng thống Donald Trump) muốn Hamas bị đánh bại, ông ấy muốn chiến sự chấm dứt, toàn bộ 48 con tin về nhà, gồm những người đã chết, và ông ấy muốn tất cả được thả một lần", ông Rubio nói.

Tin liên quan

Israel tuyên bố sẽ truy sát thủ lĩnh Hamas đến cùng

Israel tuyên bố sẽ truy sát thủ lĩnh Hamas đến cùng

Israel tuyên bố sẽ tiếp tục lùng diệt các thủ lĩnh Hamas ở bất cứ đâu, trong khi Qatar nói sẽ bắt Thủ tướng Israel chịu trách nhiệm cho những hành động của ông.

Khám phá thêm chủ đề

israel Hamas Qatar không kích thủ lĩnh Hamas Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận