Israel tuyên bố sẽ truy sát thủ lĩnh Hamas đến cùng

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter ngày 10.9 phát biểu tại khu tòa nhà quốc hội Mỹ ở Washington D.C rằng nếu Israel không tiêu diệt được các thủ lĩnh Hamas trong cuộc không kích Qatar hôm 9.9, nước này sẽ thành công vào lần tới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel hôm 9.9 tại Doha (Qatar) ẢNH: REUTERS

"Bất kể chúng ở đâu, chúng tôi sẽ truy đuổi chúng và chúng tôi sẽ tiêu diệt những kẻ muốn tiêu diệt chúng tôi", đại sứ Yechiel Leiter tuyên bố.

Hôm 9.9, quân đội Israel bất ngờ tiến hành vụ không kích nhằm vào giới thủ lĩnh Hamas tại Doha (Qatar), gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế.

Cuộc không kích diễn ra ngay sau khi Hamas nhận trách nhiệm về vụ xả súng trước đó một ngày khiến 6 người thiệt mạng tại một trạm xe buýt ở ngoại ô Jerusalem.

Trong bài phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 5 năm Thỏa thuận Abraham giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập, ông Leiter chỉ trích Qatar vì chấp chứa Hamas, lực lượng đã sát hại 6 người trong vụ xả súng tại Jerusalem.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã dời cuộc họp từ ngày 10.9 sang ngày 11.9 theo yêu cầu của Qatar để Thủ tướng nước này, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, có thể tham dự.

Ông al-Thani nói với CNN rằng đang thảo luận với các đối tác khu vực cách phản ứng đối với cuộc tấn công của Israel. Khi được hỏi liệu Doha có đóng cửa văn phòng chính trị của Hamas hay không, ông cho biết chính phủ của ông đang "đánh giá lại mọi thứ" về các bước đi tiếp theo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến hiện trường vụ xả súng tại ngoại ô Jerusalem hôm 8.9 ẢNH: REUTERS

Cũng trong ngày 10.9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản ứng cứng rắn đối với những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế sau vụ không kích, nhắc lại vụ tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas tại Israel cũng như những điều mà Mỹ đã làm sau vụ khủng bố ngày 11.9.2001.

Ông Netanyahu cảnh báo Qatar rằng nước này phải trục xuất các thành viên chính trị Hamas. "Đưa họ ra trước công lý bởi nếu các vị không làm thì chúng tôi sẽ làm", ông Netanyahu nói.

Israel tấn công thủ lĩnh Hamas tại Doha, Qatar lên án

Sau đó, Bộ Ngoại giao Qatar đáp trả ông Netanyahu, cho rằng phát ngôn của ông về việc Qatar chấp nhận cho Hamas đặt văn phòng là "khinh suất".

"Ông Netanyahu hoàn toàn biết rằng việc cho Hamas đặt văn phòng nằm trong khuôn khổ nỗ lực trung gian của Qatar do Mỹ và Israel yêu cầu", Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố.

Qatar cho rằng cuộc tấn công của Israel đe dọa đến quá trình đàm phán hòa bình giữa Hamas và Israel. "Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác để đảm bảo ông Netanyahu phải chịu trách nhiệm và những hành động liều lĩnh và vô trách nhiệm của ông ấy dừng lại", Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh.