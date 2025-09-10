Ông Trump nói đã cố ngăn Israel tấn công vào Qatar nhưng bất thành

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã cố gắng nhưng "đáng tiếc là đã quá muộn" để ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Qatar, một bên trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza đã kéo dài gần hai năm qua.

Khói bốc lên sau vụ nổ ở thủ đô Doha của Qatar vào ngày 9.9 Ảnh: AFP

"Đây là quyết định do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra, không phải tôi. Tôi coi Qatar là một đồng minh mạnh và là bạn của Mỹ, và cảm thấy rất tệ về địa điểm xảy ra vụ tấn công", ông Trump viết trên Truth Social.

"Việc đơn phương ném bom bên trong Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ, đang nỗ lực hết mình và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi để làm trung gian cho hòa bình, sẽ không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cố gắng chỉ ra rằng Washington bất ngờ trước cuộc tấn công của Israel. Ông cho hay Nhà Trắng đã được quân đội Mỹ thông báo rằng Israel đang tấn công Hamas "và thật không may, Hamas lại ở một khu vực của Doha".



"Tôi đã ngay lập tức chỉ đạo Đặc phái viên Steve Witkoff thông báo cho phía Qatar về vụ tấn công sắp xảy ra, nhưng tiếc là đã quá muộn để ngăn chặn", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm ông đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu sau vụ tấn công và cố gắng đưa ra những đánh giá tích cực về vụ việc. "Thủ tướng đã nói với tôi rằng ông ấy muốn tạo dựng hòa bình. Tôi tin rằng sự cố đáng tiếc này có thể là cơ hội cho hòa bình", ông Trump nhấn mạnh.

Trong khi Qatar phàn nàn về vụ tấn công, Tổng thống Trump cho hay hiện ông đã chỉ đạo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hoàn tất thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Doha.

Ông Trump nói thêm rằng ông đã đảm bảo với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani trong một cuộc điện đàm sau vụ tấn công của Israel rằng "những chuyện như thế sẽ không tái diễn trên đất của họ".

Doha trước đó khẳng định không hề được cảnh báo về vụ tấn công. "Cuộc gọi nhận được từ một quan chức Mỹ diễn ra đúng lúc có tiếng nổ từ vụ tấn công của Israel tại Doha", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nhấn mạnh Qatar "có quyền đáp trả vụ tấn công trắng trợn này", gọi vụ tấn công là "thời điểm then chốt" đối với khu vực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Không gì có thể ngăn cản chúng tôi tiếp tục vai trò (làm trung gian) này cho mọi vấn đề khác nhau xung quanh chúng tôi trong khu vực".

Qatar cho hay các cuộc không kích nhắm vào nhà riêng của một số thành viên trong bộ máy chính trị của Hamas đang cư trú tại quốc gia vùng Vịnh này. Hamas xác nhận 3 vệ sĩ, trợ lý và con trai của nhà đàm phán Khalil al-Hayya đều thiệt mạng trong vụ tấn công, đồng thời khẳng định "kẻ thù đã không ám sát được những người anh em của chúng tôi trong phái đoàn đàm phán".

Thủ tướng Netanyahu nói rằng ông đã ra lệnh tiến hành cuộc tấn công nói trên để đáp trả vụ xả súng tại Jerusalem khiến 6 người thiệt mạng hôm 8.9. Hamas đã nhận trách nhiệm cho vụ xả súng đó, theo AFP.