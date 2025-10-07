Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tạm giữ người đàn ông hành hung tài xế xe tải sau va chạm giao thông

Hữu Tú
Hữu Tú
07/10/2025 10:10 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung tài xế xe tải sau va chạm giao thông.

Ngày 7.10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ở Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sảngây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 5.10, ông N.H.L.S. (35 tuổi, ở P.Cư Bao; thuộc TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk cũ), điều khiển xe tải BS 47H - 078.XX, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ P.Buôn Hồ về P.Buôn Ma Thuột (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

Tạm giữ người đàn ông hành hung tài xế xe tải sau va chạm giao thông- Ảnh 1.

Tạm giữ Nguyễn Thế Anh (thứ 3 từ phải qua), người đã hành hung tài xế xe tải sau khi xảy ra va chạm giao thông

ẢNH: T.X

Thời điểm này, xe tải của ông S. va chạm với ô tô BS 86C - 183.XX do Huỳnh Tấn Nhân điều khiển. Lúc này, Nhân cho rằng tài xế xe tải chạy tạt đầu xe mình nên đã dừng xe giữa đường và yêu cầu tài xế xuống xe nói chuyện.

Cùng đi chung ô tô 86C - 183.XX, Nguyễn Thế Anh đã đi đến bên cửa tài xế xe tải, đập điện thoại và đánh ông S. gây thương tích phần mềm.

Sau khi nhận tin báo, Công an P.Buôn Hồ đã phối hợp Phòng CSGT xác minh, truy tìm và triệu tập những người liên quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Anh thừa nhận hành vi đập điện thoại và hành hung ông S., gây chấn thương phần mềm.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra ở khu đông dân cư, gây ách tắc giao thông trong thời gian khoảng 15 phút, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 5.10, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ, cư dân mạng bức xúc.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định.

Xem thêm bình luận