Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an xác minh vụ nữ shipper ở Đắk Lắk bị hành hung, phải nhập viện

Hữu Tú
Hữu Tú
15/09/2025 16:09 GMT+7

Một nữ shipper ở Đắk Lắk bị hành hung, nhập viện với nhiều thương tích liên quan vụ việc giao đơn hàng trị giá 900.000 đồng.

Ngày 15.9, một lãnh đạo UBND xã Ea Súp, Đắk Lắk (thuộc H.Ea Súp, Đắk Lắk cũ) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ việc một nữ shipper trình báo bị một cặp vợ chồng hành hung.

Theo phản ánh của chị T.L.T.H (28 tuổi, ở xã Ea Súp), ngày 13.9, chị giao một đơn hàng quần áo trị giá 900.000 đồng đến nhà khách hàng. Người nhận hàng là một học sinh và nói sẽ nhờ mẹ chuyển khoản sau.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, do công ty hối thúc nhập tiền và khách đã xác nhận nhận hàng, chị H. phải ứng tiền để thanh toán. Khoảng 21 giờ ngày 13.9, chị H. gọi lại khách thì người này nói yêu cầu trả hàng, không nhận nữa vì thử đồ không vừa.

Đắk Lắk: Một nữ shipper bị hành hung nhập viện - Ảnh 1.

Nữ shipper bị cặp vợ chồng hành hung, nhập viện với nhiều thương tích

ẢNH: T.X

Sau đó, vợ chồng chị H. đến nhà khách hàng để nói chuyện với mục đích hỗ trợ đổi trả vì chị chỉ là người giao hàng trung gian. Lúc này, vợ chồng chị H. bị vợ chồng chủ nhà chửi bới, đòi đánh.

Trong lúc giằng co, chị H. bị người chồng chủ nhà đánh tới tấp vào mặt và đầu. Người vợ cũng lao vào đánh, con trai chủ nhà còn cầm một con dao dài chạy ra dọa chém. Vì lo sợ, vợ chồng chị H. giành lấy con dao và ném đi.

Sau vụ việc, chị H. được chồng đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với chấn thương ở đầu, phần mềm, chảy nhiều máu. Hiện chị H. vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện. 

Chị H. cho biết, chị đã báo cáo với công ty về việc bị hành hung và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Tin liên quan

Cà Mau: Xác minh clip shipper bị hành hung vì 'không cho khách kiểm tra hàng'

Cà Mau: Xác minh clip shipper bị hành hung vì 'không cho khách kiểm tra hàng'

Thông tin một shipper bị hành hung chỉ vì 'không cho khách kiểm tra sản phẩm trước khi nhận' gây xôn dư luận Cà Mau.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung shipper bị hành hung SHIPPER Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận