Công an xác minh vụ nữ shipper ở Đắk Lắk bị hành hung, phải nhập viện

Ngày 15.9, một lãnh đạo UBND xã Ea Súp, Đắk Lắk (thuộc H.Ea Súp, Đắk Lắk cũ) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ việc một nữ shipper trình báo bị một cặp vợ chồng hành hung.

Theo phản ánh của chị T.L.T.H (28 tuổi, ở xã Ea Súp), ngày 13.9, chị giao một đơn hàng quần áo trị giá 900.000 đồng đến nhà khách hàng. Người nhận hàng là một học sinh và nói sẽ nhờ mẹ chuyển khoản sau.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, do công ty hối thúc nhập tiền và khách đã xác nhận nhận hàng, chị H. phải ứng tiền để thanh toán. Khoảng 21 giờ ngày 13.9, chị H. gọi lại khách thì người này nói yêu cầu trả hàng, không nhận nữa vì thử đồ không vừa.

Nữ shipper bị cặp vợ chồng hành hung, nhập viện với nhiều thương tích ẢNH: T.X

Sau đó, vợ chồng chị H. đến nhà khách hàng để nói chuyện với mục đích hỗ trợ đổi trả vì chị chỉ là người giao hàng trung gian. Lúc này, vợ chồng chị H. bị vợ chồng chủ nhà chửi bới, đòi đánh.

Trong lúc giằng co, chị H. bị người chồng chủ nhà đánh tới tấp vào mặt và đầu. Người vợ cũng lao vào đánh, con trai chủ nhà còn cầm một con dao dài chạy ra dọa chém. Vì lo sợ, vợ chồng chị H. giành lấy con dao và ném đi.

Sau vụ việc, chị H. được chồng đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với chấn thương ở đầu, phần mềm, chảy nhiều máu. Hiện chị H. vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Chị H. cho biết, chị đã báo cáo với công ty về việc bị hành hung và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.