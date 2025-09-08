Cà Mau: Xác minh clip shipper bị hành hung vì 'không cho khách kiểm tra hàng'

Ngày 8.9, tin từ Công an P.An Xuyên (Cà Mau), đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ việc một shipper bị hành hung vì "không cho khách kiểm tra trước khi nhận hàng".

Anh shipper bị hành hung chảy máu mũi khi giao hàng ẢNH CẮT TỪ CLIP

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 6.9, ông N.M.D (40 tuổi, ngụ P. An Xuyên) nhận đơn kính chiếu hậu xe máy từ anh L.H.N (27 tuổi, shipper cùng địa phương). Khi ông D. yêu cầu được kiểm tra hàng, anh N. từ chối vì chính sách giao hàng không cho phép. Tuy nhiên, ông D. vẫn mở gói hàng và cho rằng hàng không đúng nên từ chối nhận. Hai bên xảy ra cự cãi, sau đó D. đánh vào mặt shipper khiến nạn nhân chảy máu mũi.

Đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại vụ việc được đăng trên Facebook thu hút hơn 115.000 lượt xem, kèm hàng trăm bình luận thể hiện sự bức xúc, chỉ trích hành vi bạo lực.

Nhiều người dùng mạng xã hội lên tiếng rằng shipper chỉ làm đúng quy định, không có quyền thay đổi chính sách của nhà bán hàng.

Hiện Công an P.An Xuyên tiếp tục xác minh, giải quyết vụ một shipper bị hành hung và xử lý đúng quy định.