Thời sự

An Giang khẩn trương truy bắt các học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Trần Ngọc
05/10/2025 22:46 GMT+7

Công an tỉnh An Giang đã phát đi thông báo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị và công an 102 xã, phường và đặc khu của tỉnh khẩn trương truy bắt số học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Tối 5.10, Công an tỉnh An Giang phát đi thông báo hỏa tốc, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và trưởng công an 102 xã, phường, đặc khu của tỉnh khẩn trương huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy bắt số học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 của tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp truy bắt, đưa nhiều học viên trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

Trong nội dung thông báo, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đã báo cáo về việc nhiều học viên tại đây thực hiện các hành vi manh động và bỏ trốn khỏi nơi quản lý, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận.

Do đó, Ban giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng công an 102 xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt số học viên đã bỏ trốn.

Bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát ngay số học viên đã bỏ trốn để tập trung phối truy bắt ngay. Đồng thời, chủ trì, phối hợp công an 102 xã, phường, đặc khu tập trung kiểm danh, kiểm diện số học viên đã được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để kịp thời phát hiện, truy bắt khi số người này trốn về địa phương.

Yêu cầu phòng chuyên môn, Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc và công an cấp xã liên quan tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác bảo vệ chặt chẽ, an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 không để các can phạm nhân, học viên nghe ngóng tình hình, kích động thực hiện các hành vi manh động, phá rối, bạo loạn nhằm trốn khỏi nơi giam giữ, quản lý.

Các đơn vị trực thuộc và công an 102 xã, phường, đặc khu tập trung quân số ứng trực để kịp thời hỗ trợ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 triển khai các biện pháp công tác theo yêu cầu của Ban giám đốc Công an tỉnh.

Nhiều học viên sau khi bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang lội ra đồng nước tìm cách trốn đi xa, nhưng bị công an phát hiện, đưa vào cơ sở cai nghiện trở lại

Được biết, khoảng 14 giờ ngày 5.10, sau khi bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, số học viên này chia nhiều nhóm nhỏ đi theo hướng các xã Bình Thành, Thoại Sơn, Mỹ Thuận, Óc Eo… Công an các xã này cũng đã phát đi thông báo cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Đồng thời, yêu cầu khi phát hiện người lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn thì báo ngay cho công an xã hoặc báo với trưởng ấp gần nhất; không tự ý bắt giữ hay đối đầu với đối tượng, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.

