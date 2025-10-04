Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bán nhà đất đã thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Trần Ngọc
Trần Ngọc
04/10/2025 15:31 GMT+7

Dù nhà và đất đã thế chấp cho ngân hàng để vay 1,4 tỉ đồng trước đó nhưng Nguyễn Thị Bích Thủy (ở An Giang) vẫn bán cho người khác với giá 1,6 tỉ đồng, để chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Bích Thủy (40 tuổi, ở P.Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo Thủy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

- Ảnh 1.

Quyết định truy tìm Nguyễn Thị Bích Thủy để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công an tỉnh An Giang

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó Công an tỉnh An Giang nhận tin tố giác tội phạm của bà H.T.T.T. (ở P.Châu Đốc, tỉnh An Giang) về việc Nguyễn Thị Bích Thủy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của số tiền 1,6 tỉ đồng giao dịch mua bán nhà, đất. 

Qua xác minh tin báo tội phạm, công an xác định, Thuỷ có hành vi gian dối, bán cho bà H.T.T.T. nhà gắn liền với đất tại khóm Vĩnh Đông, P.Vĩnh Tế, tỉnh An Giang với giá 1,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, căn nhà và đất bán cho bà T. trước đó đã được Thuỷ đem thế chấp ngân hàng để vay số tiền trên 1,4 tỉ đồng.

Vào ngày 29.7.2024, bà T. chuyển số tiền 1,6 tỉ đồng cho Thuỷ để Thuỷ đến ngân hàng tất toán khoản vay, lấy lại sổ đỏ để làm thủ tục sang tên chuyển nhượng nhà đất cho bà T.. Thế nhưng, Thủy dùng số tiền của bà T. đến ngân hàng làm thủ tục đáo hạn khoản vay. Đồng thời, sau khi nhận lại số tiền trên 1,4 tỉ đồng vay đáo hạn ngân Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Hiện không rõ Nguyễn Thị Bích Thủy đang ở đâu, Công an tỉnh An Giang tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm. Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đố Thủy thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tại địa chỉ số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Tin liên quan

Một chủ hụi ở An Giang lừa đảo chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng của hụi viên

Một chủ hụi ở An Giang lừa đảo chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng của hụi viên

Sau khi lên mạng xã hội Facebook mua phần mềm quản lý hụi, Lê Cẩm Tú (28 tuổi) đứng ra làm chủ hụi và lừa đảo chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo Chiếm đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thế chấp an giang Truy tìm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận