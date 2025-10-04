Bán nhà đất đã thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Bích Thủy (40 tuổi, ở P.Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo Thủy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết định truy tìm Nguyễn Thị Bích Thủy để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công an tỉnh An Giang ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó Công an tỉnh An Giang nhận tin tố giác tội phạm của bà H.T.T.T. (ở P.Châu Đốc, tỉnh An Giang) về việc Nguyễn Thị Bích Thủy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của số tiền 1,6 tỉ đồng giao dịch mua bán nhà, đất.

Qua xác minh tin báo tội phạm, công an xác định, Thuỷ có hành vi gian dối, bán cho bà H.T.T.T. nhà gắn liền với đất tại khóm Vĩnh Đông, P.Vĩnh Tế, tỉnh An Giang với giá 1,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, căn nhà và đất bán cho bà T. trước đó đã được Thuỷ đem thế chấp ngân hàng để vay số tiền trên 1,4 tỉ đồng.

Vào ngày 29.7.2024, bà T. chuyển số tiền 1,6 tỉ đồng cho Thuỷ để Thuỷ đến ngân hàng tất toán khoản vay, lấy lại sổ đỏ để làm thủ tục sang tên chuyển nhượng nhà đất cho bà T.. Thế nhưng, Thủy dùng số tiền của bà T. đến ngân hàng làm thủ tục đáo hạn khoản vay. Đồng thời, sau khi nhận lại số tiền trên 1,4 tỉ đồng vay đáo hạn ngân Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Hiện không rõ Nguyễn Thị Bích Thủy đang ở đâu, Công an tỉnh An Giang tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm. Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đố Thủy thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tại địa chỉ số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang.