Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ngày 3.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho hơn 131.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh An Giang.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng tham dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và nguyên lãnh đạo của 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang qua các thời kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: TRẦN NGỌC

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, An Giang tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 5,68%. Các sản phẩm chủ lực như du lịch biển, nuôi biển công nghệ cao và xuất khẩu thủy sản tăng trưởng mạnh, đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế vùng ven biển.

Bên cạnh đó, đô thị hóa phát triển mạnh ở các khu vực Rạch Giá, Châu Đốc, Phú Quốc. Hệ thống quy hoạch cơ bản tạo ra các cơ hội, không gian phát triển mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm.

Quang cảnh đại hội ẢNH: TRẦN NGỌC

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, An Giang đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Đồng thời, đặc khu Phú Quốc phát triển đạt tầm cỡ quốc tế; Rạch Giá là trung tâm chính trị - hành chính, thương mại - dịch vụ, tổng hợp và chuyên ngành; vùng tứ giác Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái, trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng và đánh giá cao kết quả của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang (trước sáp nhập) đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý với các tiềm năng, lợi thế của tỉnh đang có, lãnh đạo Đảng bộ tỉnh An Giang cần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra để đưa An Giang phát triển thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: TRẦN NGỌC

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 66 người; trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người.

Chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (nhiệm kỳ 2020 - 2025), giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ định 4 Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Minh Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy và bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang gồm 12 người. Trong đó, ông Huỳnh Quốc Thái giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.









