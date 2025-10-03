Chủ tịch TP.Cần Thơ được chỉ định giữ chức Bí thư Vĩnh Long

Ngày 3.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự đại hội có ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các lãnh đạo ban, bộ, ngành T.Ư, cùng 499 đại biểu đại diện cho hơn 152.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.

Ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao trao, quyết định chỉ định ông Trần Văn Lâu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. Sau sáp nhập, tỉnh phải tập trung thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, nhưng với sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động, tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng tâm trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo đúng chỉ thị, chỉ đạo và hướng dẫn của T.Ư.

Ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao phát biểu tại đại hội ẢNH: NAM LONG

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua. Tỉnh Vĩnh Long mới sau sáp nhập đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới cho mục tiêu phát triển. Trong bối cảnh ấy, phương hướng phát triển của tỉnh phải hội tụ 3 yêu cầu cơ bản. Một là, khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế đặc thù; hai là, khắc phục triệt để những điểm nghẽn kéo dài; ba là, thích ứng linh hoạt với thời đại chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu...", ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Đại hội đã thông qua quyết định chỉ định của Bộ chính trị về việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 83 người. Trong đó, Ban Thường vụ 24 người. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Văn Lâu, tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: NAM LONG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết đây là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao cho.

"Trong thời khắc quan trọng này, tôi xin hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, khơi dậy khát vọng phát triển, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đề ra...", tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội ẢNH: NAM LONG





Ông Trần Văn Lâu (55 tuổi, quê Sóc Trăng), có trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; cử nhân chính trị học chuyên ngành quản lý xã hội. Ông Lâu xuất thân từ quân đội, trải qua nhiều chức vụ tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) các cấp ở tỉnh Hậu Giang (cũ) và Sóc Trăng. Ông từng giữ các vị trí như: Chính trị viên, Phó chính ủy, Chính ủy và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, mang hàm đại tá. Từ tháng 11.2020, đại tá Trần Văn Lâu được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời là Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 30.6.2025, ông Trần Văn Lâu được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khi thực hiện sáp nhập TP.Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng.







