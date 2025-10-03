Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch TP.Cần Thơ được chỉ định giữ chức Bí thư Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
03/10/2025 12:35 GMT+7

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 3.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự đại hội có ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các lãnh đạo ban, bộ, ngành T.Ư, cùng 499 đại biểu đại diện cho hơn 152.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch TP.Cần Thơ được chỉ định làm Bí thư Vĩnh Long - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao trao, quyết định chỉ định ông Trần Văn Lâu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. Sau sáp nhập, tỉnh phải tập trung thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, nhưng với sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động, tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng tâm trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo đúng chỉ thị, chỉ đạo và hướng dẫn của T.Ư.

Chủ tịch TP.Cần Thơ được chỉ định làm Bí thư Vĩnh Long - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao phát biểu tại đại hội

ẢNH: NAM LONG

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua. Tỉnh Vĩnh Long mới sau sáp nhập đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới cho mục tiêu phát triển. Trong bối cảnh ấy, phương hướng phát triển của tỉnh phải hội tụ 3 yêu cầu cơ bản. Một là, khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế đặc thù; hai là, khắc phục triệt để những điểm nghẽn kéo dài; ba là, thích ứng linh hoạt với thời đại chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu...", ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Đại hội đã thông qua quyết định chỉ định của Bộ chính trị về việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 83 người. Trong đó, Ban Thường vụ 24 người. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch TP.Cần Thơ được chỉ định làm Bí thư Vĩnh Long - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Lâu, tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết đây là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao cho.

"Trong thời khắc quan trọng này, tôi xin hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, khơi dậy khát vọng phát triển, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đề ra...", tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh.

Chủ tịch TP.Cần Thơ được chỉ định làm Bí thư Vĩnh Long - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

ẢNH: NAM LONG


Ông Trần Văn Lâu (55 tuổi, quê Sóc Trăng), có trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; cử nhân chính trị học chuyên ngành quản lý xã hội.

Ông Lâu xuất thân từ quân đội, trải qua nhiều chức vụ tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) các cấp ở tỉnh Hậu Giang (cũ) và Sóc Trăng. Ông từng giữ các vị trí như: Chính trị viên, Phó chính ủy, Chính ủy và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, mang hàm đại tá.

Từ tháng 11.2020, đại tá Trần Văn Lâu được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời là Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30.6.2025, ông Trần Văn Lâu được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khi thực hiện sáp nhập TP.Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng.



Tin liên quan

Bí thư Vĩnh Long được chỉ định làm Bí thư Đồng Tháp

Bí thư Vĩnh Long được chỉ định làm Bí thư Đồng Tháp

Bộ Chính trị vừa có quyết định về việc chỉ định ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long đại hội đảng bộ Trần Văn Lâu Lê Minh Trí Tân bí thư Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận