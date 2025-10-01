Ứng dụng công nghệ toàn diện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Ngày 1.10, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức họp báo công bố tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, đại hội diễn ra từ ngày 8 - 10.10, tại Hội trường A, Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2, tại 4 Nguyễn Thái Học, P.Tân Ninh), với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, chủ trì họp báo ẢNH: BẮC BÌNH

Đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Tây Ninh vừa hoàn tất quá trình sáp nhập, mở ra giai đoạn phát triển mới. Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về nhân sự, toàn bộ 67 ủy viên Ban Chấp hành, 20 ủy viên Ban Thường vụ, trong đó có Bí thư và 4 Phó bí thư Tỉnh ủy đều được chỉ định và công bố tại đại hội. Đại hội được ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện mà không sử dụng giấy như truyền thống, trong đó bao gồm văn kiện, ý kiến, hình ảnh trực quan…

Để chào mừng đại hội, từ ngày 3 - 7.10, tỉnh Tây Ninh triển khai 3 dự án lớn, với tổng vốn đầu tư hơn 4.564 tỉ đồng, bao gồm: nâng cấp, cải tạo đường ĐT.830C (chiều dài 9 km, vốn đầu hơn 1.850 tỉ đồng); khánh thành Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân An (diện tích 21.870 m2, vốn FDI hơn 1.076 tỉ đồng); khởi công khu nhà ở xã hội (3 tháp chung cư 27 tầng với 1.646 căn hộ, vốn đầu tư 1.638 tỉ đồng).



