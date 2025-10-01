Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ứng dụng công nghệ toàn diện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Bắc Bình
01/10/2025 16:42 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10.10, đánh dấu bước ngoặt sau quá trình sáp nhập, mở ra thời kỳ phát triển mới.

Ngày 1.10, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức họp báo công bố tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, đại hội diễn ra từ ngày 8 - 10.10, tại Hội trường A, Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2, tại 4 Nguyễn Thái Học, P.Tân Ninh), với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ứng dụng công nghệ toàn diện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần I - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, chủ trì họp báo

ẢNH: BẮC BÌNH

Đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Tây Ninh vừa hoàn tất quá trình sáp nhập, mở ra giai đoạn phát triển mới. Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về nhân sự, toàn bộ 67 ủy viên Ban Chấp hành, 20 ủy viên Ban Thường vụ, trong đó có Bí thư và 4 Phó bí thư Tỉnh ủy đều được chỉ định và công bố tại đại hội. Đại hội được ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện mà không sử dụng giấy như truyền thống, trong đó bao gồm văn kiện, ý kiến, hình ảnh trực quan…

Để chào mừng đại hội, từ ngày 3 - 7.10, tỉnh Tây Ninh triển khai 3 dự án lớn, với tổng vốn đầu tư hơn 4.564 tỉ đồng, bao gồm: nâng cấp, cải tạo đường ĐT.830C (chiều dài 9 km, vốn đầu hơn 1.850 tỉ đồng); khánh thành Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân An (diện tích 21.870 m2, vốn FDI hơn 1.076 tỉ đồng); khởi công khu nhà ở xã hội (3 tháp chung cư 27 tầng với 1.646 căn hộ, vốn đầu tư 1.638 tỉ đồng).


Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban MTTQ làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh

Ông Võ Đức Trong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Tây Ninh, được điều động, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh đại hội đảng Ban Tuyên giáo và Dân vận Công nghệ thông tin
Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Xem thêm bình luận