Giá USD hôm nay 3.10.2025: Ngân hàng giảm nhưng kịch trần

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 15 đồng, xuống còn 25.162 đồng/USD. Các ngân hàng tiếp tục giảm giá USD 15 đồng nhưng vẫn ở mức kịch trần cho phép. Vietcombank mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.420 đồng. ACB mua vào 26.200 - 26.230 đồng, bán ra 26.420 đồng. Vietinbank mua vào 26.215 đồng, bán ra 26.420 đồng… Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, các nhà băng giảm giá đồng bạc xanh.

Giá một số ngoại tệ khác cũng giảm. Tại Vietcombank, giá bảng Anh giảm 60 đồng, mua vào còn 34.574 - 34.924 đồng, bán ra 36.042 đồng; đô la Úc giảm 5 đồng, xuống 16.974 - 17.146 đồng, bán ra 17.695 đồng…

Giá USD ở mức kịch trần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới phục hồi sau nhiều ngày trượt giảm, chỉ số USD-Index tăng 0,15%, lên 97,86 điểm. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ hai và rủi ro gia tăng khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng 18 tỉ đô la tài trợ cho cơ sở hạ tầng và phát tín hiệu sẵn sàng sa thải hàng nghìn công nhân liên bang. "Các động thái của chính quyền cho thấy sự cứng rắn hơn trong lập trường, điều này có thể yêu cầu một bên phải nhượng bộ nhiều hơn để đưa chính phủ liên bang trở lại hoạt động, và một số đảng viên Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại rằng chiến lược này có thể phản tác dụng", một báo cáo của Bloomberg cho biết. Việc đóng cửa có thể gây ra những tác động kinh tế đáng kể, với Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính chi phí bồi thường bị mất là 400 triệu đô la mỗi ngày và một số nhà kinh tế cảnh báo rằng việc sa thải hàng loạt có thể làm suy yếu niềm tin của doanh nghiệp và giảm đầu tư vốn. Việc đóng cửa đang thúc đẩy một số tâm lý e ngại rủi ro trên một số thị trường.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch coi việc Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 là gần như chắc chắn, đồng thời định giá tới 90% khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm vào tháng 12.