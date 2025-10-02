Giá USD hôm nay 2.10.2025: Đồng loạt giảm

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 10 đồng, xuống còn 25.177 đồng. Các ngân hàng thương mại cũng giảm giá USD 11 đồng, Vietcombank mua vào còn 26.185 - 26.215 đồng, bán ra 26.435 đồng; ACB mua vào 26.220 - 26.250 đồng, bán ra 26.435 đồng; Vietinbank mua vào 26.233 đồng, bán ra 26.435 đồng… Các ngoại tệ khác cũng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 80 đồng, xuống còn 30.153 - 30.457 đồng chiều mua vào, bán ra 31.742 đồng; bảng Anh giảm 12 đồng, xuống còn 34.637 - 34.987 đồng, bán ra 36.107 đồng…

Giá USD giảm nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD-Idnex mất 0,07 điểm, xuống còn 97,7 điểm. Đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất sau khi dữ liệu cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân của nền kinh tế lớn nhất thế giới suy giảm trong tháng trước. Điều này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay. Theo báo cáo mới nhất từ công ty xử lý bảng lương ADP, thị trường lao động Mỹ vừa đón nhận một tín hiệu tiêu cực khi khu vực tư nhân bất ngờ "mất" 32.000 việc làm trong tháng 9. Trái với dự báo của các chuyên gia kinh tế được The Wall Street Journal khảo sát, vốn kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm khoảng 45.000 việc làm mới trong tháng vừa qua, kết quả thực tế cho thấy sự suy yếu rõ rệt của thị trường lao động.

Thông thường, báo cáo việc làm hàng tháng từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) mới là nguồn dữ liệu chính thức và được theo dõi sát sao. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa, báo cáo của ADP lại thu hút sự chú ý đặc biệt vì có thể là nguồn thông tin thay thế tạm thời. Dữ liệu của ADP được tổng hợp từ hơn 26 triệu lao động trong khu vực tư nhân sử dụng dịch vụ của họ, đại diện cho một phần lớn lực lượng lao động Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, các cơ quan thống kê sẽ ngừng công bố dữ liệu trong trường hợp chính phủ đóng cửa một phần. Điều này đồng nghĩa với việc báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến công bố vào thứ Sáu tới sẽ bị hủy, trong khi đây là dữ liệu then chốt để đánh giá khả năng Fed hạ lãi suất vào cuối tháng. Mức độ kéo dài của đợt đóng cửa này có thể trở thành yếu tố quyết định đối với thị trường, trong bối cảnh Fed còn gần một tháng nữa mới đưa ra quyết định chính sách tiếp theo (ngày 29.10).