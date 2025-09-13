Nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk 'cải trang' phụ nữ để bỏ trốn

Ngày 13.9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã lấy lời khai ban đầu của Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi), nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình khai nhận, do ghen tuông và bị gia đình "vợ" xem thường, không cho ở chung nhà nên đã nhiều lần tìm đến gây sự.

Thuận và chị N.T.K.H. từng sống chung như vợ chồng, có con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, Thuận thường xuyên cãi vã nên thời gian gần đây mẹ chị H. không cho Thuận vào nhà.

Nguyễn Nam Đại Thuận, nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK CUNG CẤP

Hai ngày trước khi xảy ra vụ án, Thuận nhiều lần đến nhà chị H. để nói chuyện nhưng bị từ chối.

Khoảng 23 giờ ngày 12.9, Thuận tiếp tục tìm đến nhà đòi gặp. Lúc này, em chị H. mở cửa, Thuận liền dùng búa đánh liên tục vào nạn nhân.

Sau đó, nạn nhân cố gắng chạy ra ngoài đường nhưng Thuận vẫn bám lấy, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, Thuận tiếp tục vào nhà ra tay sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của chị H.

Riêng cháu T.T.P. (12 tuổi - con riêng chị H.) may mắn chạy thoát sang nhà hàng xóm, được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện cháu P. đã qua cơn nguy kịch.

Theo hình ảnh từ camera giám sát của người dân, sau khi gây án, Thuận kéo thi thể em chị H. vào nhà rồi bỏ trốn bằng xe máy.

Đến sáng 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thuận mang áo chống nắng, giả phụ nữ đang trên đường bỏ trốn.