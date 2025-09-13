Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nghi phạm khai lý do gây thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk
Video Thời sự

Nghi phạm khai lý do gây thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
13/09/2025 15:10 GMT+7

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang lấy lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận trong thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Trưa 13.9.2025, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang lấy lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) trong thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Nghi phạm khai lý do gây thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình khai nhận, do ghen tuông và bị gia đình "vợ" xem thường, không cho ở chung nhà nên đã nhiều lần tìm đến gây sự.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận và người phụ nữ từng sống chung như vợ chồng, có con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, nghi phạm thường xuyên cãi vã nên thời gian gần đây mẹ chị này không cho nghi phạm Thuận vào nhà.

Hai ngày trước khi xảy ra vụ án, nghi phạm Thuận nhiều lần đến nhà người phụ nữ để nói chuyện nhưng bị từ chối.

Lời kể của cháu bé dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Khoảng 23 giờ ngày 12.9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận tiếp tục tìm đến nhà đòi gặp và ra tay với 4 nạn nhân.

Trong đó, 3 người tử vong, riêng cháu bé 12 tuổi chạy thoát sang nhà hàng xóm, được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Theo hình ảnh từ camera giám sát của người dân, sau khi gây án, Thuận kéo thi thể em của người phụ nữ vào nhà rồi bỏ trốn bằng xe máy.

Đến sáng 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi phạm Thuận mang áo chống nắng, giả phụ nữ đang trên đường bỏ trốn.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lời kể của cháu bé dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Lời kể của cháu bé dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Liên quan vụ sát hại nhiều người trong một gia đình ở Đắk Lắk, một bé trai gần căn nhà xảy ra vụ án đã dũng cảm cứu bạn thoát chết.

