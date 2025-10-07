Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy kho hàng đồ nhựa gần chợ truyền thống, tiểu thương hoảng loạn

Trần Kha
Trần Kha
07/10/2025 14:53 GMT+7

Một kho hàng chứa đồ nhựa trong con hẻm ở đường Trường Chinh (TP.HCM) bất ngờ phát cháy. Đám cháy tỏa khói đen mù mịt bao trùm khu vực khiến các tiểu thương buôn bán gần đó lo lắng vì sợ cháy lan sang chợ.

Đến 13 giờ ngày 7.10, Công an phường Tân Bình cùng Công an TP.HCM đang cho phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy kho hàng tại hẻm 491 Trường Chinh.

Cháy kho hàng đồ nhựa gần chợ truyền thống, tiểu thương hoảng loạn - Ảnh 1.

Khói đen tỏa ra từ đám cháy kho hàng ở hẻm 491 Trường Chinh

ẢNH: NGƯỜI DÂN GHI LẠI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện cháy bên trong kho hàng tại hẻm 491 Trường Chinh, phường Tân Bình (quận Tân Bình cũ), TP.HCM.

Đám cháy tỏa khói đen bao trùm cả khu vực khiến những người sống trong hẻm, hộ kinh doanh gần khu vực cháy hốt hoảng tháo chạy ra phía ngoài đường lớn. Ngoài ra, vụ cháy nằm gần khu vực chợ truyền thống Võ Thành Trang khiến nhiều tiểu thương vô cùng lo lắng.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13 Công an TP.HCM điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đoạn đường khoảng 200 mét Trường Chinh qua khu vực cháy được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Các xe ô tô, xe tải, xe máy... di chuyển đến đây được lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển vào các hẻm hoặc quay đầu, tìm lối đi khác.

Lính cứu hỏa chia ra nhiều hướng tiếp cận đám cháy. Một nhóm chữa cháy được huy động sang khu vực chợ Võ Thành Trang để tiếp cận đám cháy ở kho hàng, đồng thời đảm bảo không để lửa cháy lan sang khu vực chợ, cũng như các hộ kinh doanh xung quanh.

Cháy kho hàng đồ nhựa gần chợ truyền thống, tiểu thương hoảng loạn - Ảnh 2.

Đến 13 giờ, các xe cứu hỏa vẫn còn túc trực ở hiện trường vụ cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện UBND phường Tân Bình xác nhận, có xảy ra vụ cháy kho hàng trên địa bàn. Bên trong kho hàng chứa đồ nhựa nên khi cháy phát sinh nhiều khói. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong kho không có người, không bị thiệt hại về người. Nguyên nhân cũng như thiệt hại do cháy kho hàng đang được công an điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

