Thời sự

Cháy nhà, cả xóm hỗ trợ phá cửa giải cứu hai mẹ con kẹt trong đám cháy

Trần Kha
07/10/2025 10:47 GMT+7

Thấy cháy nhà, người dân hô hoán cho người bên trong biết, đồng thời dùng dụng cụ đập phá cửa giải cứu hai mẹ con kẹt trong đám cháy, đưa ra ngoài an toàn.

Ngày 7.10, Công an phường Tân sơn Nhì cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy nhà trên đường Dương Thiệu Tước.

- Ảnh 1.

Khu vực cháy ở chân cầu thang, gần cửa ra vào nhà, cửa đóng nên người bên trong không thể thoát ra ngoài

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa tỏa ra bên trong căn nhà 1 trệt 2 lầu, trên đường Dương Triệu Tước, phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ), TP.HCM nên hô hoán, đập cửa thông báo cho người bên trong biết.

Lúc này, nam thanh niên cùng người phụ nữ lớn tuổi là hai mẹ con đang ở bên trong căn nhà nghe tiếng hô hoán, tìm cách thoát ra ngoài nhưng không được do cửa đóng, lửa cháy ở tầng trệt gần cửa ra vào nhà. Hai mẹ mở được cửa ở lầu 1, chạy ra ban công đứng để tránh bị ngạt khói.

Phía ngoài, người dân xung quanh nỗ lực dùng dụng cụ phá cửa ở tầng trệt, mở cửa xông vào nhà dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Đám cháy được khống chế, dập tắt sau đó. Hai mẹ con được mọi người đưa ra ngoài an toàn. Sau đó lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường xử lý vụ cháy nhà.

Theo người dân, căn nhà này do hai mẹ con trên thuê lại. Người sống ở nhà này cho biết, khu vực cháy ở chân cầu thang, gần cửa ra vào nhà nơi đặt máy bơm nước. Nguyên nhân cháy có thể do chập điện.

Nguyên nhân cụ thể vụ cháy nhà trên đường Dương Thiệu Tước (TP.HCM) đang được công an điều tra, làm rõ.

