Cháy kho hàng trong mưa ở TP.HCM

Ngày 7.9, Công an phường Tân Tạo phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy tại kho hàng trên đường Trần Văn Giàu.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân thấy cháy bên trong kho chứa hàng trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), TP.HCM.

Lúc này, cửa kho hàng đang đóng. Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 Công an TP.HCM đều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy.

Lực lượng chức năng huy động chiếc xe nâng của doanh nghiệp gần đó, nâng cửa cuốn kho hàng lên để lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy dập lửa. Đám cháy được khống chế dập tắt sau đó nhưng nhiều tài sản bên trong kho hàng bị cháy. Ghi nhận tại hiện trường, bên trong kho hàng ở lối ra vào có chiếc ô tô con bị lửa cháy.

Chiếc ô tô đậu ở lối ra vào kho chứa hàng bị cháy trong vụ hỏa hoạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân, thời điểm xảy ra cháy tại khu vực trời đang mưa, không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy kho hàng trên đường Trần Văn Giàu, đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê làm rõ.