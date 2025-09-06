Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Cháy lớn công ty in ấn bao bì ở xã Bà Điểm

Trần Kha
Trần Kha
06/09/2025 19:09 GMT+7

Một vụ cháy lớn vừa xảy tại công ty in ấn bao bì trên đường Phạm Văn Sáng, xã Bà Điểm, TP.HCM. Lực lượng chức năng phải điều Đội chữa cháy của 3 khu vực đến chữa cháy.

Ngày 6.9, Công an xã Bà Điểm cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy công ty in ấn bao bì trên đường Phạm Văn Sáng.

TP.HCM: Cháy lớn công ty in ấn bao bì ở xã Bà Điểm- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, người dân thấy cháy tại công ty in ấn bao bì trên đường Phạm Văn Sáng, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM. 

Lúc này, các công nhân bên trong công ty chạy ra phía ngoài hô hoán, huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Lửa sau đó cháy lan rộng. Một số nhà dân và các khu trọ gần đó vội di dời tài sản ra phía ngoài.

Nhận tin báo cháy, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19, 20, 9 điều nhiều xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Gần 1 giờ sau đám cháy mới được dập tắt.

Ghi nhận tại hiện trường, công ty in ấn bao bì trên có diện tích khoảng 800 m². Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, khung sắt mái che công ty đổ sập. Vụ cháy cũng làm một nhà dân liền kề bị ảnh hưởng.

"Nhà tôi cạnh đám cháy. Lửa bên đó bốc cao cháy đỏ rực. Gia đình tôi vừa di dời đồ đạc, vừa lấy ống nước xịt lên trần nhà. Tôi chỉ biết cầu nguyện, may mà mấy anh chữa cháy đến kịp, không nhà tôi cháy lan rồi", Một người dân có nhà bị ảnh hưởng từ vụ cháy cho biết.

TP.HCM: Cháy lớn công ty in ấn bao bì ở xã Bà Điểm- Ảnh 2.

Một phần khung sắt mái che công ty in ấn bao bì đổ sập

ẢNH: TRẦN KHA

TP.HCM: Cháy lớn công ty in ấn bao bì ở xã Bà Điểm- Ảnh 3.

Nhà dân gần xưởng in ấn bao bì bị ảnh hưởng sau vụ cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định cháy là do chập cầu dao điện tại khu vực xưởng sản xuất công ty in ấn bao bì. Hiện thiệt hại từ vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ.

