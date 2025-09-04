Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào

Trần Kha
Trần Kha
04/09/2025 12:33 GMT+7

Thấy cháy công ty trên đường số 4 (TP.HCM), nhiều thực khách đang ăn uống ở các hàng quán gần đó đã di chuyển ra xa để đảm bảo an toàn.

Ngày 4.9, Công an phường An Lạc cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy công ty trên đường số 4.

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, hơn 7 giờ cùng ngày, người dân đi đường phát hiện khói lửa tỏa ra tại sân thượng của một công ty (căn nhà gồm 1 trệt 3 tầng) trên đường số 4, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), TP.HCM nên thông báo cho bảo vệ tại đây biết.

Thấy cháy, bảo vệ công ty này liền ngắt điện cầu dao chính căn nhà, huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng phát khiến mọi người phải tháo chạy xuống phía dưới nhà, thoát ra bên ngoài đường. Một số thực khách đang ăn uống phía ở các hàng quán gần đó lo lắng, di chuyển ra xa khu vực cháy.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Đám cháy được khống chế dập tắt sau đó, không để cháy lan nhà dân liền kề.

Theo bảo vệ của công ty trên, công ty hoạt động trong lĩnh vực phân tích kiểm nghiệm - kiểm tra chất lượng sản phẩm thực phẩm các loại.

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy tại hiện trường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thời điểm xảy ra cháy, tại công ty có 2 bảo vệ. Trong đó, 3 nhân viên khác cũng vừa đến công ty, khi phát hiện cháy thì cùng nhau dập lửa. Nhờ phát hiện cháy sớm nên đã ngăn được thiệt hại thấp nhất cho công ty. Khu vực cháy là ở trên cao phần sân thượng căn nhà. Vụ cháy không có thương vong về người.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy công ty trên đường số 4 (phường An Lạc) đang được công an điều tra, thống kê làm rõ.

Tin liên quan

Cháy nhà hàng ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Quá ở TP.HCM

Cháy nhà hàng ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Quá ở TP.HCM

Một vụ cháy nhà hàng ẩm thực vừa xảy ra trên đường Nguyễn Văn Quá, TP.HCM. Lực lượng chức năng điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Khám phá thêm chủ đề

cháy công ty dập lửa thực phẩm cứu nạn cứu hộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận