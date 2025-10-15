Không có vụ 'khách đâm tài xế chết trên xe' ở Đà Nẵng như thông tin trên mạng

Ngày 15.10, Công an xã Bà Nà (TP.Đà Nẵng) khẳng định không có vụ án hay vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra tại khu vực bãi đỗ xe của Khu du lịch B.N.H (TP.Đà Nẵng) như nội dung lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Lực lượng chức năng xác minh thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng, khẳng định không có án mạng xảy ra tại B.N.H ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Chiều 14.10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng trong nhóm “Hội lái xe Grab car Đà Nẵng” với nội dung "Gớm khách đâm tài xế chết trên xe luôn...”, kèm hình ảnh bãi đỗ xe ô tô được cho là chụp tại B.N.H.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng mạng và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Bà Nà đã khẩn trương vào cuộc xác minh và làm việc với các lực lượng chức năng, đơn vị quản lý tại khu du lịch. Kết quả xác minh cho thấy, không hề xảy ra vụ xô xát, án mạng hay hành vi phạm pháp nào như nội dung bài viết trên mạng nêu.

Lực lượng công an cũng đã xác định được chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật. Người này thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và đăng thông tin cải chính trong nhóm “Hội lái xe Grab car Đà Nẵng”.

Công an xã Bà Nà đang tiếp tục theo dõi, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi tung tin thất thiệt, góp phần đảm bảo môi trường mạng lành mạnh, an toàn và bảo vệ hình ảnh du lịch TP.Đà Nẵng.