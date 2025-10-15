Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không có vụ 'khách đâm tài xế chết trên xe' ở Đà Nẵng như thông tin trên mạng

Huy Đạt
Huy Đạt
15/10/2025 10:38 GMT+7

Công an xã Bà Nà (TP.Đà Nẵng) khẳng định không có án mạng nào tại một khu du lịch trên địa bàn như tin lan truyền trên mạng, và đã xác định người đăng tin sai sự thật.

Ngày 15.10, Công an xã Bà Nà (TP.Đà Nẵng) khẳng định không có vụ án hay vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra tại khu vực bãi đỗ xe của Khu du lịch B.N.H (TP.Đà Nẵng) như nội dung lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Thực hư vụ 'khách đâm tài xế chết trên xe' ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xác minh thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng, khẳng định không có án mạng xảy ra tại B.N.H

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Chiều 14.10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng trong nhóm “Hội lái xe Grab car Đà Nẵng” với nội dung "Gớm khách đâm tài xế chết trên xe luôn...”, kèm hình ảnh bãi đỗ xe ô tô được cho là chụp tại B.N.H.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng mạng và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Bà Nà đã khẩn trương vào cuộc xác minh và làm việc với các lực lượng chức năng, đơn vị quản lý tại khu du lịch. Kết quả xác minh cho thấy, không hề xảy ra vụ xô xát, án mạng hay hành vi phạm pháp nào như nội dung bài viết trên mạng nêu.

Lực lượng công an cũng đã xác định được chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật. Người này thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và đăng thông tin cải chính trong nhóm “Hội lái xe Grab car Đà Nẵng”.

Công an xã Bà Nà đang tiếp tục theo dõi, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi tung tin thất thiệt, góp phần đảm bảo môi trường mạng lành mạnh, an toàn và bảo vệ hình ảnh du lịch TP.Đà Nẵng.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Bắt tạm giam nhóm côn đồ mang dao đi dạo, chém người

Đà Nẵng: Bắt tạm giam nhóm côn đồ mang dao đi dạo, chém người

Mang dao tự chế đi dạo trong đêm, nhóm thanh thiếu niên ở TP.Đà Nẵng gặp người đi đường liền truy đuổi rồi dùng dao tấn công nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Công an xã mạng xã hội du lịch thông tin sai sự thật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận