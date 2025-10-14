Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng truy vết hành vi 'thổi giá' và đầu cơ bất động sản

Mạnh Cường
14/10/2025 04:30 GMT+7

Trước những dấu hiệu bất thường về thao túng và đầu cơ gây nhiễu loạn thị trường, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành công văn khẩn yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Ngày 13.10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố đã có công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản; công tác quản lý, sử dụng đất.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan như Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát toàn bộ các hoạt động định giá đất cụ thể và việc xây dựng, ban hành bảng giá đất; kiểm tra, rà soát hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Đà Nẵng truy vết hành vi 'thổi giá' và đầu cơ bất động sản- Ảnh 1.

Nhiều dự án bất động sản đang được triển khai, xây dựng ở trung tâm TP.Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mục đích chính của đợt kiểm tra này là nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật

Đặc biệt, thành phố tập trung truy vết các hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng, "thổi giá" nhằm trục lợi, gây bất ổn và nhiễu loạn thị trường bất động sản.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tổng hợp báo cáo chi tiết về kết quả kiểm tra, tình hình xử lý vi phạm; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi chính sách, pháp luật về đất đai.

Báo cáo này sẽ được gửi về Bộ NN-MT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo.

Thời gian qua, nhất là sau khi TP.Đà Nẵng thực hiện sáp nhập với Quảng Nam, thị trường bất động sản tại thành phố có nhiều biến động về giá.

Theo ghi nhận, diễn biến thị trường căn hộ chung cư vẫn liên tục tăng mạnh, trái với những dự báo thị trường sẽ hạ nhiệt.

Đáng chú ý, gần đây TP.Đà Nẵng ghi nhận nhiều dấu hiệu "sốt đất" cục bộ, nhất là tại các vùng ven và khu vực có thông tin về quy hoạch, sắp xếp đơn vị hành chính hoặc triển khai các dự án hạ tầng lớn.

Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' xử lý đấu giá đất cao bất thường, thổi giá đất

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 82/CĐ-TTg chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

