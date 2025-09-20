Sốt đất sau công bố quy hoạch KCN: Chủ yếu 'lướt sóng', đặt cọc bán sang tay

Giá đất tăng gần gấp đôi

Ngày 12.9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây TP.Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) với diện tích rộng gần 200 ha. Ngay sau khi công bố, tình trạng sốt đất ở khu vực xã Toàn Lưu đã diễn ra, chủ yếu xung quanh khu vực cạnh khu công nghiệp.

Xe ô tô của các nhà đầu tư về xã Toàn Lưu để mua bán đất ẢNH: TÂN KỲ

Theo người dân xã Toàn Lưu, đầu năm 2025, nhiều người ngoại tỉnh bắt đầu đổ xô về địa phương đặt vấn đề mua đất với diện tích lớn. Nhiều gia đình sau đó đã chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở để bán cho các nhà đầu tư bất động sản.

Ông Nguyễn Toàn (ngụ tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu) cho biết, đầu năm nay, gia đình ông cũng bán 1 lô đất 500 m2 với giá 280 triệu đồng. Nhiều hộ dân trong thôn có nhiều đất trồng cây lâu năm cũng thi nhau cắt bán cho các nhà đầu tư.

"Từ trước đến nay người dân ở đây hầu như không có nhu cầu mua bán đất. Chỉ đầu năm nay mới có nhiều người kéo nhau về đây mua đất. Có nhà đầu tư mua cả khu đất rộng hàng nghìn mét vuông.

Sau khi mua, họ phân ra thành hàng chục lô đất với diện tích 140 - 150 m2, bán với giá 460 - 500 triệu đồng, gần gấp đôi so với giá đất bình thường. Thậm chí, có nhiều lô đất rộng khoảng 200 m2 mua của dân chỉ 700 triệu đồng nhưng giờ được rao bán lên tới gần 1,5 tỉ đồng", ông Toàn nói.

Ngoài thôn Trung Tâm, hoạt động mua bán đất nền những ngày qua diễn ra nhộn nhịp bất thường ở các thôn Ngọc Hà, Nam Sơn, Vĩnh Cát… thuộc xã Toàn Lưu. Nhiều người đổ về mua đất khi nghe thông tin quy hoạch khu công nghiệp, các "cò đất", môi giới bất động sản xuất hiện và liên tục mời chào nhà đầu tư.

Đặc biệt, trên các fanpage về nhà đất khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, thông tin về đất nền tại xã Toàn Lưu được đăng tải rầm rộ với những lời mời chào hấp dẫn như: đất nền vị trí đắc địa liền kề khu công nghiệp phía Tây Hà Tĩnh, sổ đỏ có sẵn, sang tên ngay trong ngày; đất nền chỉ từ 4 triệu đồng/m2, cơ hội vàng để an cư và đầu tư sinh lời…

Một lô đất rộng hàng nghìn mét vuông được nhà đầu tư san gạt bằng phẳng để phân lô ở xã Toàn Lưu ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Trần Bá Hoành, Phó chủ tịch UBND xã Toàn Lưu, cho hay, khoảng hơn 1 tuần qua, hiện tượng sốt đất xảy ra tại 4 - 5 thôn nằm cách vị trí quy hoạch khu công nghiệp khoảng 2 - 4 km, giá tăng 30 - 40% so với trước. Các lô đất được rao bán chủ yếu là đất đồi trồng cây lâu năm, được người dân khai hoang trồng khoai, sắn.

"Việc mua bán chỉ diễn ra giữa các nhà đầu tư theo kiểu lướt sóng, đặt cọc rồi bán sang tay, người dân địa phương không ai mua vì quỹ đất còn rộng. Xã chưa ghi nhận trường hợp nào đến làm hồ sơ giao dịch mua bán. Địa phương cũng đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo các giao dịch ảo", ông Hoành thông tin.

Theo ông Hoành, hiện tượng sốt đất chủ yếu xảy ra ở các thôn thuộc xã Ngọc Sơn cũ, các nhà đầu tư đã đón đầu khi mua nhiều khu đất trồng cây lâu năm của người dân rồi chuyển sang đất ở trước khi tỉnh công bố quy hoạch khu công nghiệp nằm trên địa bàn xã. Việc phân lô, tách thửa là do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện.

Siết chặt quản lý trước chiêu trò tạo sốt đất ảo

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn.

Tỉnh Hà Tĩnh đang ngăn chặn việc "thổi" giá đất gây nhiễu loạn thị trường ẢNH: TÂN KỲ

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, một số hội, nhóm đầu cơ, nhà đầu tư, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý đầu tư theo đám đông của người dân để đẩy giá đất tăng cao, gây nhiễu loạn thị trường nhằm trục lợi.

Để chấn chỉnh, sở này đã yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý về sàn giao dịch, môi giới theo quy định. Cá nhân hành nghề môi giới chỉ được hoạt động khi có chứng chỉ hợp lệ, làm việc trong doanh nghiệp được cấp phép và phải ghi rõ số chứng chỉ khi quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội.

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị công an tỉnh này xử lý nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, đầu cơ trục lợi, trốn thuế, gây rối loạn thị trường.

Đồng thời, giao UBND cấp xã, phường và Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cần công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ dự án, ngăn chặn tình trạng tung tin đồn, tạo sốt đất.