Thế giới

Bộ trưởng Israel hứa hẹn có 'sốt bất động sản' ở Gaza sau chiến sự

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/09/2025 12:30 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich nói Dải Gaza là một 'mỏ vàng' bất động sản tiềm năng và nước này đang đàm phán với Mỹ về cách phân chia vùng đất này hậu xung đột.

Phát biểu tại một hội nghị bất động sản ở thủ đô Tel Aviv ngày 17.9, Bộ trưởng Israel Smotrich nhấn mạnh cơ hội này "sẽ tự sinh lời" và ông "đã bắt đầu đàm phán với Mỹ".

Bộ trưởng Israel: Gaza sẽ trở thành 'cơn sốt' bất động sản - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cầm bản đồ về khu định cư Maale Adumim (Bờ Tây) ngày 14.8.2025

ẢNH: AFP

"Chúng ta đã tốn rất nhiều tiền cho chiến sự. Chúng ta phải xem xét cách phân chia đất đai theo tỷ lệ phần trăm. Việc phá dỡ, giai đoạn đầu tiên trong quá trình tái thiết thành phố, chúng ta đã hoàn thành. Giờ chúng ta cần phải xây dựng lại nó", The Times of Israel dẫn lời ông Smotrich nói.

AP dẫn lời bộ trưởng nói thêm: "Có một kế hoạch kinh doanh do những chuyên gia hàng đầu soạn thảo và đang nằm trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và kế hoạch này biến thành một cơn sốt bất động sản".

Các quan chức tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8, Bộ trưởng Smotrich cho biết ông đang nỗ lực tái lập các khu định cư Ganim và Kadim (ở phía bắc Bờ Tây). Người dân ở cả 2 khu định cư này đều được sơ tán và các công trình đã được tháo dỡ. Tại một hội nghị "Riviera Gaza – từ tầm nhìn đến hiện thực" hồi tháng 7, ông Smotrich cũng khẳng định: "Gaza sẽ trở thành một phần không thể tách rời của Nhà nước Israel".

Trước đó, Tổng thống Trump từng đề xuất đặt Dải Gaza dưới quyền kiểm soát của Mỹ, biến khu vực này thành "Riviera của Trung Đông" và sẵn sàng điều quân đội Mỹ tới hỗ trợ.

Israel tuyên bố 'Gaza bốc cháy', LHQ công bố kết quả điều tra tội diệt chủng

Trong khi đó, người Palestine và phần lớn cộng đồng quốc tế kiên quyết yêu cầu vùng đất này phải được quản lý bởi một chính quyền Palestine hậu xung đột, đồng thời bác bỏ ý tưởng để Israel hoặc Mỹ kiểm soát lâu dài.

Giới quan sát nhận định bất kỳ kế hoạch nào nhằm kiểm soát đất đai hoặc tài sản mà người Palestine sơ tán bỏ lại đều là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, theo NBC News.

Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc ngày 16.9 tuyên bố Israel đang phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza. Theo số liệu từ cơ quan y tế địa phương ngày 17.9, hơn 65.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát ngày 7.10.2023.

