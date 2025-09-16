Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quân đội Israel bắt đầu chiến dịch chiếm thành phố Gaza

Văn Khoa
16/09/2025 09:23 GMT+7

Quân đội Israel ngày 15.9 đã phát động cuộc tấn công trên bộ nhằm chiếm thành phố Gaza ở phía bắc Dải Gaza, theo trang tin Axios dẫn lời giới chức Israel.

Chiến dịch tấn công nói trên bắt đầu vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, theo Axios.

Hai quan chức Israel cho hay ông Rubio đã nói với ông Netanyahu rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ chiến dịch trên bộ nhưng mong muốn chiến dịch này được triển khai một cách nhanh chóng, kết thúc càng sớm càng tốt.

Quân đội Israel bắt đầu tấn công chiếm thành phố Gaza? - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza

Ảnh: AFP

Ngoài ra, một quan chức Mỹ nói rằng chính quyền Trump sẽ không ngăn cản Israel và cho phép nước này tự đưa ra quyết định về cuộc chiến ở Gaza.

Các nhân chứng cho AFP hay Israel đã ném bom dữ dội vào thành phố Gaza hôm nay 16.9. "Thành phố Gaza đang bị ném bom dữ dội, và nguy hiểm ngày càng gia tăng", nhân chứng Ahmed Ghazal nói, đồng thời cho biết thêm nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy và người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trong tuần qua, quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào thành phố Gaza và san phẳng hàng chục tòa nhà cao tầng mà họ cho là được Hamas sử dụng cho mục đích quân sự.

Gaza liên tục bị oanh tạc khi ngoại trưởng Mỹ đến Israel

Chiến dịch tấn công trên bộ mới của Israel ở thành phố Gaza là một bước leo thang mới trong cuộc xung đột đã diễn ra gần hai năm, dự kiến sẽ làm gia tăng số người chết và làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo tại Dải Gaza.

Theo Cơ quan Y tế Gaza do Hamas kiểm soát, gần 65.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công của Israel bắt đầu sau vụ tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas.

Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 15.9 khẳng định Thủ tướng Netanyahu sẽ không tấn công Qatar một lần nữa, sau vụ tấn công của Israel nhắm vào giới thủ lĩnh Hamas ngày 9.9 khiến các đồng minh vùng Vịnh của Washington phẫn nộ, theo AFP.

"Ông ấy sẽ không tấn công Qatar", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, sau khi ông Netanyahu không loại trừ khả năng tấn công thêm trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Rubio tại Jerusalem.

Ông Rubio sẽ đến Qatar hôm nay 16.9, sau khi cam kết "ủng hộ vững chắc" mục tiêu tiêu diệt Hamas của Israel trong chuyến thăm Israel hôm 15.9, theo AFP.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ông Rubio sẽ "tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh và chủ quyền của Qatar" sau cuộc tấn công của Israel nhắm vào giới thủ lĩnh Hamas ở Qatar hôm 9.9.

