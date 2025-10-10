Du lịch giúp Đà Nẵng thu về gần 45.000 tỉ đồng

Sáng 10.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để đánh giá tình hình các mặt công tác quý 3/2025, 9 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 4/2025. Trong đó, con số ấn tượng có thể kể đến thuộc về ngành du lịch Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều lễ hội và sự kiện văn hóa đặc sắc.

Lũy kế 9 tháng, cơ sở lưu trú phục vụ hơn 14,4 triệu lượt khách (tăng hơn 22% so với cùng kỳ). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 5,8 triệu lượt (tăng hơn 27%), khách nội địa hơn 8,6 triệu lượt (tăng 19%).

Du lịch Đà Nẵng chứng kiến lượng khách tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2025 ẢNH: HOÀNG SƠN

Đáng chú ý, doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt hơn 44.700 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của công tác xúc tiến, quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Bên cạnh du lịch, kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm 2025 có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm GRDP quý 3 ước tăng 9,45%, 9 tháng đầu năm ước tăng 9,83%, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trên 10% ở một số ngành.

Khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng gần 12%, dịch vụ ước tăng gần 11%, nông - lâm - thủy sản ước tăng 3,54%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 40.200 tỉ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ, đạt gần 80% dự toán.

Thành phố tiếp tục chú trọng thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao, chip bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Lũy kế 9 tháng, Đà Nẵng thu hút 429,13 triệu USD vốn FDI với 87 dự án mới, tăng hơn 40% về số dự án và 58% về vốn so với cùng kỳ năm 2024. Vốn đầu tư trong nước đạt gần 140.500 tỉ đồng.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, các ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khởi công và hoàn thành các dự án trọng điểm. Đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, tinh gọn thủ tục hành chính và phát huy hiệu quả chính quyền đô thị nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu năm 2025…