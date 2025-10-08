TP.HCM 'tìm' khách quốc tế cao cấp ở Mỹ

Từ ngày 4 đến 12.10.2025, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Mỹ với hai điểm nhấn: Tham gia Hội chợ IMEX America 2025 tại Las Vegas và Hội thảo giới thiệu du lịch Việt Nam - TP.HCM ở Los Angeles. Đây là chương trình xúc tiến quốc tế đầu tiên của TP.HCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu bước chuyển mình của ngành du lịch thành phố trong vai trò trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ và hội nghị hàng đầu Đông Nam Á.

IMEX America là một trong những hội chợ du lịch MICE (du lịch hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm) lớn nhất thế giới, quy tụ hàng nghìn nhà tổ chức sự kiện, hiệp hội, hãng lữ hành và cơ quan xúc tiến toàn cầu. Việc hiện diện tại sân chơi này không chỉ giúp TP.HCM quảng bá thương hiệu điểm đến, mà còn tiếp cận trực tiếp mạng lưới người mua quốc tế (buyers), thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và nhu cầu kết hợp du lịch thương mại đầu tư.

Du lịch TP.HCM giới thiệu đến du khách quốc tế vẻ đẹp của văn hóa truyền thống

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Mỹ là quốc gia có chi tiêu du lịch outbound cao nhất toàn cầu với hơn 281,7 tỉ USD trong năm 2024. Thị trường này không chỉ có quy mô dân số lớn (trên 347 triệu người, GDP bình quân đầu người đứng thứ 7 thế giới) mà còn có tỷ lệ người đi du lịch nước ngoài cao, đặc biệt trong các nhóm khách công vụ, hội nghị và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Với mục tiêu đón 8,5 triệu khách quốc tế trong năm 2025, TP.HCM xác định Mỹ là thị trường trọng điểm để thu hút dòng khách chất lượng cao, qua đó mở rộng hợp tác kinh doanh, tăng doanh thu và nâng tầm hình ảnh điểm đến. Tham gia IMEX America, ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng sẽ mời được nhiều đối tác và buyers Mỹ tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2026 và các sự kiện lớn trong nước, góp phần gia tăng hiệu quả xúc tiến đầu tư - thương mại song hành cùng du lịch.

Tại hội chợ IMEX America 2025 (từ ngày 7 - 9.10 tại Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas), gian hàng Việt Nam - TP.HCM có quy mô khoảng 74,3 m² được thiết kế ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Gian hàng tập trung giới thiệu các sản phẩm chủ lực như du lịch MICE, du lịch cao cấp, du lịch văn hóa - lịch sử và ẩm thực truyền thống.

Gian hàng Việt Nam - TP.HCM nổi bật tại IMEX America

Cùng với sự đồng hành của Vietnam Airlines, các hoạt động quảng bá sinh động như trình chiếu video, phát hành ấn phẩm mới, bộ postcard giới thiệu hình ảnh du lịch TP.HCM bằng tiếng Anh, và sự góp mặt của nghệ nhân vẽ tò he đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách quốc tế. Đoàn TP.HCM cũng có các buổi làm việc chuyên sâu với đại diện các hãng hàng không và tập đoàn lớn như EVA Air, China Airlines, Starlux, IHG, Wynn Resorts, Caesars Entertainment, HelmsBriscoe US… nhằm mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, thu hút khách và nhà đầu tư đến Việt Nam.

Vào ngày 10.10.2025, Sở Du lịch TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu du lịch Việt Nam - TP.HCM tại Los Angeles, gặp gỡ các tập đoàn lữ hành hàng đầu bang California như Goway Travel, AMA Waterways, Ritz Tours, Uniworld River Cruise… Đây là dịp để tìm hiểu nhu cầu khách Mỹ, phát triển sản phẩm mới và mời đối tác Mỹ tham dự ITE HCMC 2026.

Thị trường Mỹ luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của TP.HCM

Bà Nguyễn Minh Bảo Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM cho biết: "Thị trường Mỹ luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của TP.HCM. Chương trình lần này không chỉ giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại, đa dạng về văn hóa và thiên nhiên, mà còn thể hiện vị thế mới của TP.HCM sau hợp nhất là một siêu đô thị du lịch tầm khu vực, hội tụ ba trụ cột: kinh tế tài chính, công nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái biển đảo phong phú".

Theo bà Ngọc, việc tham dự IMEX America không chỉ là cơ hội quảng bá mà còn giúp TP.HCM học hỏi mô hình xúc tiến chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế, từ đó nâng cấp tiêu chuẩn cho các sự kiện lớn trong nước như ITE HCMC, Lễ hội Sông nước hay Tuần lễ Du lịch.