Du lịch Câu chuyện du lịch

Người Việt thích khách sạn phải có bữa sáng

Lê Nam
Lê Nam
07/10/2025 16:52 GMT+7

Trong bối cảnh du lịch ẩm thực đang trở thành xu hướng nổi bật tại châu Á, ngày càng nhiều du khách Việt ưu tiên lựa chọn khách sạn có phục vụ bữa sáng miễn phí và xem đây là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn điểm lưu trú.

Không chỉ là thói quen của khách nghỉ dưỡng, nhóm khách đi công tác cũng ngày càng coi bữa sáng là tiêu chí bắt buộc khi chọn phòng. 

Anh Phạm Đức Long (35 tuổi, chuyên viên kinh doanh tại TP.HCM) chia sẻ: "Tôi thường xuyên phải đi công tác nên luôn ưu tiên khách sạn có bữa sáng kèm theo. Thứ nhất là để tiết kiệm thời gian buổi sáng, thứ hai là tối ưu chi phí. Thực ra đồ ăn sáng ở khách sạn không phải lúc nào cũng ngon hay phong phú, nhưng thường đảm bảo chất lượng và đủ năng lượng cho một ngày làm việc. Nếu gặp được nơi có bữa sáng ngon, coi như may mắn và đáng để quay lại".

Theo dữ liệu tìm kiếm trên nền tảng du lịch số Agoda trong tháng 8, bộ lọc "bao gồm bữa sáng" nằm trong top 3 tiêu chí được người Việt sử dụng nhiều nhất, chỉ sau "loại hình nơi ở" và "xếp hạng sao". Đơn vị này cho biết, thói quen này phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự tiện lợi, giá trị và cảm giác được chăm sóc trong mỗi kỳ nghỉ của khách Việt.

Xu hướng người Việt chọn khách sạn phải có bữa sáng- Ảnh 1.

Bữa sáng trong một khách sạn ở Nha Trang, Khánh Hòa

ẢNH: LÊ NAM

"Đối với du khách châu Á, đặc biệt là người Việt, bữa sáng miễn phí không chỉ giúp khởi đầu ngày mới tiết kiệm và trọn vẹn hơn, mà còn là cơ hội khám phá ẩm thực, văn hóa phục vụ và bản sắc địa phương", đại diện Agoda nhận định. Xu hướng này cũng cho thấy du lịch ẩm thực đang được nâng tầm, khi các khách sạn không chỉ chú trọng phòng ốc mà còn đầu tư vào thực đơn, từ món ăn truyền thống Việt như phở, bánh mì, xôi, cho tới những lựa chọn quốc tế như trứng trần hay bánh kếp.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam chia sẻ: "Bữa sáng không đơn thuần là bữa ăn đầu tiên trong ngày mà là cầu nối giữa du khách với hương vị và văn hóa địa phương. Ngày càng nhiều người Việt ưu tiên đặt phòng kèm bữa sáng vì hiểu rõ giá trị thực tiễn và cảm giác được chào đón mà dịch vụ này mang lại".

Theo khảo sát, 67% du khách Việt chọn khách sạn có bữa sáng miễn phí. Khảo sát được thực hiện trên hơn 25.000 người dùng Agoda tại 6 thị trường châu Á, trong đó Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia có tỷ lệ tìm kiếm bộ lọc "bao gồm bữa sáng" cao nhất.

