Vì sao khách Hàn Quốc 'mê' du lịch Việt Nam?

Không khí du lịch Việt Nam những tháng cuối năm trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi dòng khách quốc tế đổ về tấp nập tại các sân bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng... Trong số đó, du khách Hàn Quốc chiếm tỷ lệ cao, xuất hiện khắp các điểm đến từ TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang đến Phú Quốc.

Khách Hàn tấp nập đến Việt Nam

Theo số liệu của Cục Thống kê, 9 tháng qua, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam hiện chỉ xếp sau Trung Quốc với tỷ lệ chênh lệch rất thấp, thậm chí có khả năng vượt lên dẫn đầu nếu đà tăng trưởng này được duy trì trong quý cuối năm.

Tính chung 9 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 15,4 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Sau 9 tháng năm 2025, hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp gần một nửa tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai của Việt Nam, đạt trên 3,23 triệu lượt, chỉ xếp sau Trung Quốc với hơn 3,89 triệu lượt.

Anh Munki Kim cùng bạn gái (đều là du khách Hàn Quốc) trải nghiệm làm món mì Quảng tại phố cổ Hội An ẢNH: LÊ NAM

Tại tọa đàm "Chính sách Visa" diễn ra cuối tháng 8 ở TP.HCM, ông You Sang Byun, Phòng Visa lãnh sự - Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc cho biết: "Năm 2024 có hơn 4,5 triệu lượt khách Hàn sang Việt Nam, nửa đầu năm 2025 đã vượt 2 triệu lượt. Việt Nam không chỉ gần gũi về văn hóa, ẩm thực mà còn có nhiều điểm đến hấp dẫn và con người thân thiện".

Ông cho rằng, mối quan hệ du lịch giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và có thể trở thành nền tảng để hướng tới miễn visa cho người Việt Nam trong 5 năm tới, nếu tỷ lệ lưu trú quá hạn được cải thiện.

Thực tế, du khách Hàn Quốc ngày càng xuất hiện nhiều tại các thành phố biển Việt Nam. Tại Nha Trang, khách Hàn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượt khách quốc tế. Đại diện khách sạn InterContinental Nha Trang cho biết, khách Hàn Quốc hiện vẫn là nguồn khách chính của Nha Trang - Cam Ranh nói chung và tại khách sạn nói riêng, nhờ tần suất chuyến bay dày đặc cùng hoạt động khai thác điểm đến ngày càng sôi động. Trong khi đó, Mia Nha Trang - một resort ven biển cho biết lượng khách Hàn thường xuyên vượt quá 50%, do họ "chuộng tắm biển, đồ ăn Việt hợp khẩu vị và chi phí hợp lý".

Tại Đà Nẵng, các con phố sầm uất từ Bạch Đằng đến An Thượng nay đã trở thành "phố Hàn thu nhỏ". Một số người Hàn thậm chí định cư lâu dài ở Đà Nẵng, Hà Nội hay Nha Trang. Theo chia sẻ của chuyên gia du lịch, người Hàn có tính cộng đồng cao, thường lập nhóm, diễn đàn riêng để chia sẻ địa chỉ khách sạn, quán ăn ngon, giá tốt và kinh nghiệm du lịch tại Việt Nam.

Khách Hàn ngắm hồ Xuân Hương bằng xe ngựa ẢNH: LÂM VIÊN

Đà Lạt đang dần trở thành điểm đến yêu thích mới của du khách Hàn Quốc, đặc biệt sau khi nhiều chương trình truyền hình thực tế Hàn quay hình tại đây. Khí hậu mát mẻ, cảnh quan lãng mạn khiến du khách "thấy như ở quê nhà".

Theo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, năm 2024 tỉnh đón hơn 10,3 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 380.000 lượt khách Hàn Quốc, chiếm trên 63% tổng khách quốc tế. Ông Jung Dong-hyeok, nghị sĩ tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) nhận định: "Nếu trước đây người Hàn chỉ biết đến Đà Nẵng, thì nay sự quan tâm với Lâm Đồng tăng lên rõ rệt. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức Hàn Quốc đang tìm hiểu sâu hơn để hợp tác đầu tư và phát triển du lịch tại đây".

"Không lạ khi khách Hàn mê Việt Nam"

Từ Seoul, Busan hay Incheon, du khách Hàn chỉ mất 4-5 giờ bay để đến Đà Nẵng, Nha Trang hay TP.HCM. Các hãng hàng không như Korean Air, Asiana Airlines, Vietjet Air, T'way Air, Jin Air… khai thác hơn 500 chuyến/tuần giữa hai nước với mật độ cao nhất trong khối Đông Bắc Á. Chi phí du lịch tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với Nhật Bản hay Thái Lan. Một kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm ở Đà Nẵng hoặc Phú Quốc chỉ bằng 60-70% chi phí so với các điểm đến tương tự.

Anh Tô Tôn Thành, giảng viên tiếng Hàn tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), đồng thời là người sáng lập trung tâm tiếng Hàn A Síng chia sẻ: "Không có gì lạ khi khách Hàn mê Việt Nam đến vậy".

Theo anh Thành, các kênh truyền thông Hàn Quốc những năm gần đây liên tục quảng bá hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Từ những chương trình thực tế, bài viết du lịch cho đến các clip trải nghiệm, Việt Nam hiện lên như một thiên đường nghỉ dưỡng nhiệt đới chỉ cách Hàn Quốc vài giờ bay. "Người Hàn thích kiểu du lịch tiện lợi như bay thẳng, vào resort, nghỉ ngơi, ăn uống rồi về ngay đầu tuần. Việt Nam đáp ứng trọn vẹn điều đó".

Gần đây khi so sánh vé máy bay, chính anh cũng ngạc nhiên: "Vé từ Hàn sang Cam Ranh hay Đà Nẵng quá rẻ, mà chuyến bay thì nhiều vô kể. Thử hỏi sao khách Hàn không qua đông". Thêm vào đó, nhiều du khách Hàn chọn Việt Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện và đáng tin cậy hơn.

Nhiều nhân viên ở chợ đêm Nha Trang (nay là phường Nha Trang, Khánh Hoà) giao tiếp được bằng tiếng Hàn Quốc ẢNH: LÊ NAM

Ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là phở, bún chả, gỏi cuốn, cà phê sữa đá được người Hàn yêu thích, xuất hiện dày đặc tại Seoul và Busan. Nhiều du khách nói họ "ăn phở Việt ở Hàn rồi, nên muốn đến tận nơi để trải nghiệm hương vị gốc". Anh Thành kết luận: "Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, giá dễ chịu, con người hiếu khách… Việt Nam có đủ lý do để người Hàn yêu mến và quay lại nhiều lần".

Ngoài ra, văn hóa Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Hàn Quốc như coi trọng gia đình, hiếu khách, an toàn, thân thiện và ít rào cản ngôn ngữ, bởi ở các điểm du lịch lớn hầu hết đều có nhân viên biết tiếng Hàn.

Tổng cục Du lịch Việt Nam thông tin, hơn 60% khách Hàn Quốc đến Việt Nam chọn nghỉ dưỡng biển. Đà Nẵng là điểm đến quen thuộc của các chuyến charter (bao trọn máy bay); nhiều khách sạn 4-5 sao có nhân viên nói tiếng Hàn. Nha Trang hấp dẫn nhờ khí hậu ấm quanh năm, nhiều resort Hàn Quốc đầu tư mạnh. Phú Quốc đang vươn lên với hệ thống resort, sân bay quốc tế và các khu vui chơi như Grand World hay VinWonders.

Ngoài nghỉ dưỡng, Việt Nam còn trở thành thiên đường golf của du khách Hàn. Theo Hiệp hội Golf Hàn Quốc, năm 2024 có hơn 400.000 lượt khách Hàn sang Việt Nam chơi golf, chủ yếu tại Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn và TP.HCM, khi giá thuê sân golf chỉ bằng một nửa ở Hàn Quốc.

Khảo sát của Hankook Research 2024, Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến yêu thích nhất của người Hàn, chỉ sau Nhật Bản và Thái Lan, nhưng dẫn đầu ở nhóm khách 20-40 tuổi. Nếu tiếp tục đầu tư vào du lịch xanh, sản phẩm cao cấp và trải nghiệm bản địa, Việt Nam hoàn toàn có thể giữ vững danh hiệu "điểm đến hàng đầu của người Hàn Quốc" trong nhiều năm tới.