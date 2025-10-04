Du lịch TP.HCM tăng tốc

Trước dịch Covid-19, phần lớn du khách quốc tế đều nhập cảnh TP.HCM rồi mới tỏa đi các tỉnh, thành phố khác. Tuy nhiên, khi xu hướng bay thẳng tăng mạnh, nguy cơ thành phố bị "qua mặt" đã trở thành một chủ đề nóng. Nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ dừng ở lợi thế trung chuyển, TP.HCM có thể khó giữ chân khách quốc tế lâu dài.

TP.HCM lộng lẫy về đêm ẢNH: LÊ NAM

Thế nhưng, thực tế phát triển những năm gần đây lại cho thấy điều ngược lại: TP.HCM không chỉ giữ vững vai trò trung tâm mà còn tăng tốc mạnh mẽ, bứt phá về doanh thu và lượng khách, bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Những con số biết nói

Theo Sở Du lịch TP.HCM, tổng doanh thu du lịch 8 tháng năm 2025 đạt khoảng 161.887 tỉ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 21.582 tỉ đồng, tăng tới 40,4% so với cùng kỳ.

Về lượng khách, TP.HCM đón hơn 5,16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái; khách nội địa đạt hơn 25,1 triệu lượt, tăng 7,5%. Trước đó, sau một tháng mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành du lịch TP.HCM ghi nhận 22.000 tỉ đồng doanh thu trong tháng 7, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự mở rộng này cũng giúp thành phố hình thành hệ sinh thái tài nguyên du lịch đa dạng hơn, với 681 điểm du lịch tiềm năng: 366 điểm ở TP.HCM cũ, 230 điểm ở Bà Rịa-Vũng Tàu và 85 điểm tại Bình Dương, bao gồm đô thị văn hóa, di tích lịch sử, biển, rừng, công nghiệp, làng nghề và nghỉ dưỡng.

Trung tâm thành phố có nhiều khu thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi của du khách ẢNH: LÊ NAM

TP.HCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ đón 8,5 - 10 triệu lượt khách quốc tế, 45 triệu lượt khách nội địa và doanh thu đạt 260.000 tỉ đồng. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, giới chuyên gia đánh giá thành phố hoàn toàn có khả năng đạt, thậm chí vượt mục tiêu.

Ông Shaun Phạm, Nhà sáng lập và CEO Spotlight Asia, người nhiều năm làm việc song song ở Thái Lan và VN chia sẻ: "Tôi đã nhiều lần tổ chức cho các đoàn nhà báo, khách và KOL từ Thái Lan sang Việt Nam trải nghiệm. Điều khiến tôi tự hào là hầu hết đều ấn tượng với du lịch Việt Nam. Dù lần đầu hay quay lại sau nhiều năm, họ đều cảm nhận được sự thay đổi và phát triển rõ rệt. Một yếu tố gây bất ngờ lớn là giá cả. Từ vận chuyển, mua sắm đến ăn uống, tất cả đều rất phải chăng nhưng chất lượng tốt. Trong khi đó, chi phí du lịch tại Thái Lan ngày càng tăng, tạo áp lực lớn. Đây là lợi thế giúp Việt Nam, trong đó có TP.HCM, trở thành điểm đến hấp dẫn".

Theo ông Shaun Phạm, ngoài ẩm thực ngon và đa dạng, nhiều du khách Thái còn sang TP.HCM để mua sắm trang phục của các thương hiệu thiết kế Việt. Thành phố không chỉ thu hút nhờ ẩm thực, mà còn đang nổi lên như một trung tâm sáng tạo mới trong khu vực. Sức hút đa chiều của TP.HCM không chỉ ở du lịch thuần túy mà còn ở sự năng động của đời sống đô thị, văn hóa tiêu dùng và sáng tạo.

Vì sao TP.HCM hút khách du lịch?

TP.HCM vẫn là cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước, với sân bay Tân Sơn Nhất và sắp tới là sân bay Long Thành. Phần lớn khách quốc tế chọn thành phố làm điểm đến đầu tiên trước khi di chuyển tiếp sang miền Tây, Đà Lạt hay Nha Trang… tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn vùng.

Du khách nước ngoài tham quan thành phố ẢNH: LÊ NAM

Sau khi mở rộng, thành phố đang sở hữu nguồn tài nguyên quý giá và đa dạng với biển Vũng Tàu, Côn Đảo, rừng ngập mặn Cần Giờ, khoáng nóng Bình Châu, sinh thái vườn Bình Dương - Thủ Đức, cùng hệ thống làng nghề thủ công mỹ nghệ. Khi kết hợp với thế mạnh vốn có là kiến trúc, văn hóa, ẩm thực và lối sống đô thị, TP.HCM có thể tạo nên hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa chủ đề.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty CP du lịch quốc tế Vina Group, nhận định: TP.HCM hiện sở hữu nguồn tài nguyên hữu hình và vô hình vô cùng đa dạng, được khai thác ngày càng sát với xu hướng thế giới và nhu cầu thị trường. Chính sự đa dạng này là nền tảng để hình thành hệ thống sản phẩm du lịch phong phú, từ nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, cho tới MICE và du lịch y tế.

Đồng quan điểm, Th.S Hà Quách (Vincent), giảng viên ngành quản trị du lịch và khách sạn, Trường ĐH RMIT Việt Nam, phân tích thêm: Điều quan trọng là TP.HCM không đứng yên. Thành phố liên tục làm mới sản phẩm: từ du lịch đêm, ẩm thực, sự kiện văn hóa giải trí và du lịch đường sông. Sau khi sáp nhập, TP.HCM sở hữu thêm biển đảo, sinh thái miệt vườn, làng nghề… biến thành phố từ một đô thị "stop-over" (điểm tạm dừng) thành hệ sinh thái điểm đến đa dạng. Đó là lý do doanh thu 8 tháng đã đạt trên 161.000 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ,

Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, xác nhận: "Từ sau dịch Covid-19, chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng và đối tác quốc tế. Điểm chung nổi bật là TP.HCM không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế mà còn là điểm du lịch có bản sắc riêng, giàu năng lượng và liên tục đổi mới. Du khách ấn tượng với từ khóa "Sài Gòn" và "HCM City" gắn liền với văn hóa, lịch sử, ẩm thực. Đây chính là nền tảng giúp thành phố giữ vững vị thế đầu tàu và tạo nên những con số tăng trưởng ấn tượng".

: Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất khang trang, hiện đại ẢNH: LÊ NAM

"Mặc dù nhiều địa phương phát triển đường bay thẳng, TP.HCM vẫn giữ sức hút nhờ sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại. Sự mở rộng với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu giúp hình thành khu vực du lịch đa dạng, từ đô thị sôi động, MICE đến nghỉ dưỡng biển, dự báo đem lại tăng trưởng doanh thu 30% trong năm 2025", Th.S Hà Quách (Vincent) phân tích.

Bên cạnh đó, TP.HCM luôn sôi động với lễ hội, sự kiện và đời sống về đêm như Lễ hội áo dài, Lễ hội sông nước, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE…, không chỉ quảng bá thương hiệu mà còn kéo du khách quay trở lại nhiều lần.

Theo các chuyên gia, sau Covid-19, khách quốc tế có xu hướng chọn thành phố lớn để đảm bảo an toàn, nhiều dịch vụ và cơ hội kết hợp công tác và nghỉ dưỡng. TP.HCM là điểm đến điển hình của xu hướng này. Cộng với nỗ lực cải thiện, từ nỗi lo mất khách, TP.HCM đã chứng minh sức hút mạnh mẽ bằng những con số tăng trưởng ấn tượng.

Với vai trò cửa ngõ quốc tế, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, hạ tầng hiện đại cùng bản sắc văn hóa ẩm thực độc đáo, thành phố đang vươn lên khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu khu vực.