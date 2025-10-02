Ngành điện TP.HCM: Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố

(final) ĐSDN_EVNNPC_56 năm tự hào (1 trang)

EVNHCMC đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục phục vụ Đại hội và các chương trình, sự kiện liên quan

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM sẽ là tổng chỉ huy vận hành, giám sát và điều hành hệ thống điện, điều phối công suất hợp lý, tránh quá tải tại các khu vực trọng điểm. Lập phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội và kịp thời điều chỉnh khi có thay đổi về kết cấu lưới điện.

Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM sẽ rà soát, kiểm tra tình trạng vận hành của các trạm điện thuộc đơn vị quản lý đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn cho toàn thành phố. Đặc biệt các trạm điện quan trọng (Bình Lợi, Thanh Đa, Tao Đàn, Xa Lộ, An Khánh, Thị Nghè, Đa Kao, Tân Sơn Nhất…). Triển khai bố trí lực lượng trực vận hành và tái bố trí lực lượng theo thời gian cụ thể, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh.

Công ty Điện lực Gia Định lập phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, phải đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các chuỗi sự kiện, chương trình phục vụ các khu vực trọng điểm, cũng như các hoạt động lễ hội chào mừng Đại hội.