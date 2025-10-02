Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngành điện TP.HCM: Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố

Nguyễn Tuấn Linh
Nguyễn Tuấn Linh
02/10/2025 17:00 GMT+7

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa ban hành kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục phục vụ Đại hội và các chương trình, sự kiện liên quan.

(final) ĐSDN_EVNNPC_56 năm tự hào (1 trang)
- Ảnh 1.

EVNHCMC đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục phục vụ Đại hội và các chương trình, sự kiện liên quan

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM sẽ là tổng chỉ huy vận hành, giám sát và điều hành hệ thống điện, điều phối công suất hợp lý, tránh quá tải tại các khu vực trọng điểm. Lập phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội và kịp thời điều chỉnh khi có thay đổi về kết cấu lưới điện.

Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM sẽ rà soát, kiểm tra tình trạng vận hành của các trạm điện thuộc đơn vị quản lý đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn cho toàn thành phố. Đặc biệt các trạm điện quan trọng (Bình Lợi, Thanh Đa, Tao Đàn, Xa Lộ, An Khánh, Thị Nghè, Đa Kao, Tân Sơn Nhất…). Triển khai bố trí lực lượng trực vận hành và tái bố trí lực lượng theo thời gian cụ thể, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh.

Công ty Điện lực Gia Định lập phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, phải đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các chuỗi sự kiện, chương trình phục vụ các khu vực trọng điểm, cũng như các hoạt động lễ hội chào mừng Đại hội.

Khám phá thêm chủ đề

EVNHCMC ty Điện lực Gia Định Ngành điện TP.HCM Điện lực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận