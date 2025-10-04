Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Câu chuyện du lịch

7 sai lầm du khách nước ngoài thường mắc phải khi đến Việt Nam

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
04/10/2025 09:16 GMT+7

Joshua Zukas, nhà văn đã dành 12 năm sống ở Hà Nội, từng tham gia biên soạn 10 cuốn sách hướng dẫn du lịch Việt Nam, đã chia sẻ bài viết trên báo Mỹ Business Insider về 7 sai lầm du khách lần đầu đến Việt Nam thường mắc phải.

Anh khẳng định Việt Nam là đất nước sở hữu "vẻ quyến rũ vượt thời gian", là thiên đường nhiệt đới với "những cảnh quan và bờ biển hoang sơ". Tuy nhiên, do có quá nhiều thông tin khác nhau trên mạng xã hội nên đã dẫn đến việc nhiều du khách lần đầu đến Việt Nam mắc phải những sai lầm.

7 sai lầm du khách nước ngoài thường mắc phải khi đến Việt Nam - Ảnh 1.

Khung cảnh đồi núi Tây Bắc

ẢNH: JOSHUA ZUKAS

Sai lầm đầu tiên là nhiều người cứ nghĩ chinh phục đất nước chỉ trong một chuyến đi.

Bản đồ đôi khi có thể đánh lừa bởi không ít du khách cho rằng Việt Nam có vẻ khiêm tốn về diện tích.

Trên thực tế, Việt Nam có diện tích tương đương với Nhật Bản hoặc Ý. Sự vất vả đến kiệt sức khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác không bao giờ được nói trước. Việc đi lại giữa hầu hết hai thành phố ở Việt Nam có thể mất gần một ngày, vì vậy trong một chuyến đi kéo dài một hoặc hai tuần, tốt hơn nên tập trung vào một khu vực thay vì cố gắng khám phá tất cả.

Sai lầm thứ hai là cố gắng chống lại thời tiết.

Thời tiết Việt Nam không phải lúc nào cũng nắng đẹp; đó là thứ du khách cần phải tính đến. Mùa đông miền núi (tháng 12 và tháng 1) có thể lạnh thấu xương; đồng bằng sông Cửu Long oi bức vào cuối mùa khô (tháng 3 và tháng 4); và bão đổ bộ vào miền Trung vào mùa thu (tháng 10 và tháng 11). Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể xảy ra ở hầu hết mọi nơi vào bất kỳ lúc nào.

Thay vì nổi giận vì thời tiết làm hỏng kỳ nghỉ, du khách có thể lên kế hoạch phù hợp, đóng gói hành lý cẩn thận và nhớ rằng thời tiết khắc nghiệt là một phần của cuộc sống thường nhật ở Việt Nam.

7 sai lầm du khách nước ngoài thường mắc phải khi đến Việt Nam - Ảnh 2.

Thời tiết ở Việt Nam khác nhau rõ rệt ở các vùng

ẢNH: JOSHUA ZUKAS

Thứ ba là đừng chạy theo đám đông du khách. Trong thời đại du lịch quá tải, chạy theo đám đông thường đồng nghĩa với việc chen chúc. Việt Nam an toàn, và anh thấy rằng phần lớn đất nước này đều háo hức chào đón du khách. Thay vì vội vã đánh dấu những điểm đến nhất định phải đến, những chuyến đi bổ ích nhất của anh xuất phát từ việc tập trung vào những gì thực sự khiến bản thân phấn khích. 

Thứ tư là đừng nghe những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quốc tế ít trải nghiệm điểm đến bởi nội dung không chân thực, thường đặt ra những kỳ vọng phi thực tế. Thay vào đó, hãy tìm đến những người (nhiều trong số này là người nước ngoài) sáng tạo nội dung tại Việt Nam, những người chia sẻ kiến thức chuyên môn sâu hơn về ẩm thực, về văn hóa hay cuộc sống về đêm…

7 sai lầm du khách nước ngoài thường mắc phải khi đến Việt Nam - Ảnh 3.

Không nên bỏ qua ẩm thực đường phố ở Việt Nam

ẢNH: JOSHUA ZUKAS

Sai lầm thứ năm là bỏ qua những món ăn đường phố đơn giản.

Một số du khách tránh xa ẩm thực đường phố vì lo ngại vấn đề vệ sinh. Thay vào đó, họ chọn các nhà hàng du lịch với thực đơn hào nhoáng hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời, từ bữa sáng muộn kiểu Úc, pizza Ý đến cà ri Thái...

Nhưng những món ăn ngon nhất ở Việt Nam thường được phục vụ trong các nhà hàng bình dân, chuyên về một món ăn cụ thể, chẳng hạn như các quán ăn vỉa hè và quán ăn gia đình. 

Cũng cần ghi nhớ là TP.HCM nổi tiếng với ốc tươi, được luộc, hấp, xào hoặc nướng và ăn kèm với một vài loại nước chấm.

Sai lầm thứ sáu là từ chối thẻ SIM nội địa. Dữ liệu di động hầu như luôn cung cấp kết nối nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và giá cả rất rẻ ở Việt Nam, hiếm khi quá 10 đô la một tháng. Viettel có vùng phủ sóng rộng khắp cả nước, còn Vinaphone và Mobifone nổi tiếng với vùng phủ sóng mạnh hơn ở các thành phố.

7 sai lầm du khách nước ngoài thường mắc phải khi đến Việt Nam - Ảnh 4.

Joshua Zukas trong một bức ảnh chụp vào dịp tết ở Việt Nam

ẢNH: JOSHUA ZUKAS

Sai lầm cuối cùng là không quan tâm đến sách hướng dẫn. Việc mua sách hướng dẫn (bản giấy hoặc bản điện tử) là một trong những lựa chọn du lịch thông minh nhất mà bạn có thể thực hiện. "Những cuốn sách tốt là những tác phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, chu đáo và tinh tế, thường là kết quả của nhiều tháng, hoặc trong trường hợp của tôi là nhiều năm, nghiên cứu thực tế", anh nhấn mạnh.


Tin liên quan

Khám phá 10 du thuyền lớn nhất thế giới

Khám phá 10 du thuyền lớn nhất thế giới

Du thuyền hiện đại đã hoàn toàn thay đổi diện mạo của du lịch toàn cầu. Mang đến sự kết hợp giữa sang trọng, giải trí và tiện nghi cao cấp, chúng không đơn giản là một du thuyền mà đã phát triển thành một điểm đến hàng đầu.

Khám phá thêm chủ đề

du khách quốc tế du lịch Việt Nam Joshua Zukas hướng dẫn du lịch ẩm thực đường phố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận