7 sai lầm du khách nước ngoài thường mắc phải khi đến Việt Nam

Anh khẳng định Việt Nam là đất nước sở hữu "vẻ quyến rũ vượt thời gian", là thiên đường nhiệt đới với "những cảnh quan và bờ biển hoang sơ". Tuy nhiên, do có quá nhiều thông tin khác nhau trên mạng xã hội nên đã dẫn đến việc nhiều du khách lần đầu đến Việt Nam mắc phải những sai lầm.

Khung cảnh đồi núi Tây Bắc ẢNH: JOSHUA ZUKAS

Sai lầm đầu tiên là nhiều người cứ nghĩ chinh phục đất nước chỉ trong một chuyến đi.

Bản đồ đôi khi có thể đánh lừa bởi không ít du khách cho rằng Việt Nam có vẻ khiêm tốn về diện tích.

Trên thực tế, Việt Nam có diện tích tương đương với Nhật Bản hoặc Ý. Sự vất vả đến kiệt sức khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác không bao giờ được nói trước. Việc đi lại giữa hầu hết hai thành phố ở Việt Nam có thể mất gần một ngày, vì vậy trong một chuyến đi kéo dài một hoặc hai tuần, tốt hơn nên tập trung vào một khu vực thay vì cố gắng khám phá tất cả.

Sai lầm thứ hai là cố gắng chống lại thời tiết.

Thời tiết Việt Nam không phải lúc nào cũng nắng đẹp; đó là thứ du khách cần phải tính đến. Mùa đông miền núi (tháng 12 và tháng 1) có thể lạnh thấu xương; đồng bằng sông Cửu Long oi bức vào cuối mùa khô (tháng 3 và tháng 4); và bão đổ bộ vào miền Trung vào mùa thu (tháng 10 và tháng 11). Tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể xảy ra ở hầu hết mọi nơi vào bất kỳ lúc nào.

Thay vì nổi giận vì thời tiết làm hỏng kỳ nghỉ, du khách có thể lên kế hoạch phù hợp, đóng gói hành lý cẩn thận và nhớ rằng thời tiết khắc nghiệt là một phần của cuộc sống thường nhật ở Việt Nam.

Thời tiết ở Việt Nam khác nhau rõ rệt ở các vùng ẢNH: JOSHUA ZUKAS

Thứ ba là đừng chạy theo đám đông du khách. Trong thời đại du lịch quá tải, chạy theo đám đông thường đồng nghĩa với việc chen chúc. Việt Nam an toàn, và anh thấy rằng phần lớn đất nước này đều háo hức chào đón du khách. Thay vì vội vã đánh dấu những điểm đến nhất định phải đến, những chuyến đi bổ ích nhất của anh xuất phát từ việc tập trung vào những gì thực sự khiến bản thân phấn khích.

Thứ tư là đừng nghe những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quốc tế ít trải nghiệm điểm đến bởi nội dung không chân thực, thường đặt ra những kỳ vọng phi thực tế. Thay vào đó, hãy tìm đến những người (nhiều trong số này là người nước ngoài) sáng tạo nội dung tại Việt Nam, những người chia sẻ kiến thức chuyên môn sâu hơn về ẩm thực, về văn hóa hay cuộc sống về đêm…

Không nên bỏ qua ẩm thực đường phố ở Việt Nam ẢNH: JOSHUA ZUKAS

Sai lầm thứ năm là bỏ qua những món ăn đường phố đơn giản.

Một số du khách tránh xa ẩm thực đường phố vì lo ngại vấn đề vệ sinh. Thay vào đó, họ chọn các nhà hàng du lịch với thực đơn hào nhoáng hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời, từ bữa sáng muộn kiểu Úc, pizza Ý đến cà ri Thái...

Nhưng những món ăn ngon nhất ở Việt Nam thường được phục vụ trong các nhà hàng bình dân, chuyên về một món ăn cụ thể, chẳng hạn như các quán ăn vỉa hè và quán ăn gia đình.

Cũng cần ghi nhớ là TP.HCM nổi tiếng với ốc tươi, được luộc, hấp, xào hoặc nướng và ăn kèm với một vài loại nước chấm.

Sai lầm thứ sáu là từ chối thẻ SIM nội địa. Dữ liệu di động hầu như luôn cung cấp kết nối nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và giá cả rất rẻ ở Việt Nam, hiếm khi quá 10 đô la một tháng. Viettel có vùng phủ sóng rộng khắp cả nước, còn Vinaphone và Mobifone nổi tiếng với vùng phủ sóng mạnh hơn ở các thành phố.

Joshua Zukas trong một bức ảnh chụp vào dịp tết ở Việt Nam ẢNH: JOSHUA ZUKAS

Sai lầm cuối cùng là không quan tâm đến sách hướng dẫn. Việc mua sách hướng dẫn (bản giấy hoặc bản điện tử) là một trong những lựa chọn du lịch thông minh nhất mà bạn có thể thực hiện. "Những cuốn sách tốt là những tác phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, chu đáo và tinh tế, thường là kết quả của nhiều tháng, hoặc trong trường hợp của tôi là nhiều năm, nghiên cứu thực tế", anh nhấn mạnh.



