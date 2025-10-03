Khám phá 10 du thuyền lớn nhất thế giới

Royal Caribbean International tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực du thuyền lớn. Năm 2025, tập đoàn đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành du lịch tàu thủy bằng cách ra mắt Icon of the Seas giành danh hiệu du thuyền lớn nhất thế giới.

Dưới đây là danh sách 10 du thuyền lớn nhất, biến du lịch đại dương thành trải nghiệm sang trọng không gì sánh bằng.

1.Icon of the Seas - Royal Caribbean

Ra mắt vào tháng 1 năm 2024, đây là du thuyền lớn nhất từ trước đến nay với tổng trọng tải 250.800 GT. Thành viên mới nhất của đội tàu Royal Caribbean dài 364,75 mét và có sức chứa tối đa lên tới 7.600 hành khách. Đây là du thuyền đầu tiên của Royal Caribbean sử dụng công nghệ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và pin nhiên liệu. Các tính năng độc đáo bao gồm 6 đường trượt nước, 8 khu phố, hơn 40 nhà hàng…

2.Utopia of the Seas - Royal Caribbean

Đây là du thuyền lớn thứ hai thế giới, hạ thủy năm 2024, dài 362 mét, tổng trọng tải 236.860 GT và sức chứa tối đa 6.509 hành khách. Là du thuyền đầu tiên chạy bằng LNG thuộc dòng Oasis, Utopia of the Seas mang đến trải nghiệm du lịch bền vững, hoàn hảo cho những chuyến phiêu lưu cuối tuần đầy phấn khích với hơn 20 nhà hàng, 3 đường trượt nước, 2 sòng bạc, 5 hồ bơi...

3.Wonder of the Seas - Royal Caribbean

Siêu du thuyền hạng Oasis này đã có chuyến hải trình đầu tiên vào năm 2022. Với tổng trọng tải 235.600 GT và chiều dài 362 mét, du thuyền có sức chứa lên đến 7.084 hành khách. Wonder of the Seas có 18 boong, 19 hồ bơi, 25 lựa chọn ăn uống...

4.Symphony of the Seas - Royal Caribbean

Ra mắt vào năm 2018, Symphony of the Seas thống trị danh hiệu du thuyền lớn nhất thế giới cho đến năm 2022. Với tổng trọng tải 228.081 GT và sức chứa tối đa 6.680 hành khách, con tàu hạng Oasis ấn tượng này đã định nghĩa lại giới hạn của tàu chở khách

5.Harmony of the Seas – Royal Caribbean

Được biết đến là một trong những du thuyền gia đình nổi tiếng nhất, Harmony of the Seas bắt đầu hành trình vào năm 2016. Với chiều dài 362,2 mét, tổng trọng tải 226.963 GT, Harmony of the Seas có thể chứa tới 6.687 hành khách và trông giống như một thành phố nổi với vô số hoạt động giải trí đẳng cấp thế giới

6.Oasis of the Seas - Royal Caribbean

Với chuyến hải trình đầu tiên vào năm 2009, Oasis of the Seas là một trong những tàu chở khách mang tính biểu tượng nhất, tiên phong cho khái niệm khu dân cư. Với tổng trọng tải hơn 226.838 GT và sức chứa tối đa 6.771 hành khách, con tàu đã định hình lại khả năng của những con tàu lớn nhất thế giới.

7.Allure of the Seas - Royal Caribbean

Với chuyến hải trình đầu tiên vào năm 2010, du thuyền hạng Oasis này đã trở thành viên ngọc quý trong đội tàu đẳng cấp thế giới của Royal Caribbean International. Với 225.282 GT và sức chứa khổng lồ 6.780 hành khách, du thuyền đã nhận được nhiều giải thưởng lớn vào thời điểm đó

8.MSC World America - MSC Cruises

Ra mắt vào tháng 4 năm 2025, MSC World America là du thuyền lớn nhất do MSC Cruises vận hành. Với tổng trọng tải 216.638 GT, 22 boong, sức chứa 6.762 hành khách và hệ thống năng lượng LNG bền vững, du thuyền này sánh ngang với những hãng du thuyền lớn nhất

9.MSC World Europa - MSC Cruises

Du thuyền bắt đầu chuyến đi đầu tiên vào tháng 12 năm 2022 và được xếp hạng là một trong những du thuyền lớn nhất của MSC hiện nay. Với tổng trọng tải 215.863 GT và chiều dài 333,3 mét, du thuyền có thể chứa tới 6.762 hành khách;16 boong tàu dành cho khách, 13 nhà hàng, 20 quán bar...

10.Costa Smeralda - Costa Cruises

Được đặt theo tên Bờ biển Ngọc lục bảo nổi tiếng của Sardinia, Costa Smeralda là du thuyền lớn nhất của Costa Cruises. Ra mắt vào năm 2019, du thuyền chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) này tự hào có tổng trọng tải 185.010 GT, 20 boong và sức chứa 6.554 hành khách

Điều gì tạo nên một tàu du lịch 'lớn'?

-Tổng trọng tải (GT): Đây là đơn vị đo lường chính, cũng có nghĩa là tổng thể tích bên trong của một con tàu. 1 GT = 2,83 mét khối. GT càng cao đồng nghĩa với không gian bên trong càng rộng rãi cho các tiện nghi khác nhau.

-Chiều dài: Khoảng cách thực tế của du thuyền, tính từ mũi đến đuôi tàu.

-Sức chứa hành khách: Số lượng khách tối đa có thể được phục vụ.

-Số tầng: Đây là thang đo theo chiều dọc được thiết kế riêng cho ăn uống, giải trí và lưu trú.

Tại sao kích thước lại quan trọng trong ngành du thuyền?

Số lượng hành khách trên tàu càng nhiều, chi phí vận hành trên mỗi hành khách càng thấp, giúp nhiều người có thể tiếp cận các chuyến đi. Nhiều tiện nghi và hoạt động hơn: Không gian bên trong tàu rộng rãi hơn cho phép nhiều hoạt động và tiện ích khác nhau, bao gồm công viên nước, khu mua sắm, leo núi, ăn uống...

Sức hấp dẫn và tiếp thị theo quy mô: Du thuyền càng lớn, càng thu hút nhiều người. Các du thuyền lớn hơn thường mang đến những chuyến đi ổn định hơn ngay cả khi biển động.