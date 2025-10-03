Khám phá 10 du thuyền lớn nhất thế giới

Du thuyền hiện đại đã hoàn toàn thay đổi diện mạo của du lịch toàn cầu. Mang đến sự kết hợp giữa sang trọng, giải trí và tiện nghi cao cấp, chúng không đơn giản là một du thuyền mà đã phát triển thành một điểm đến hàng đầu.
Royal Caribbean International tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực du thuyền lớn. Năm 2025, tập đoàn đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành du lịch tàu thủy bằng cách ra mắt Icon of the Seas giành danh hiệu du thuyền lớn nhất thế giới.
Dưới đây là danh sách 10 du thuyền lớn nhất, biến du lịch đại dương thành trải nghiệm sang trọng không gì sánh bằng.
1.Icon of the Seas - Royal Caribbean
2.Utopia of the Seas - Royal Caribbean
3.Wonder of the Seas - Royal Caribbean
4.Symphony of the Seas - Royal Caribbean
5.Harmony of the Seas – Royal Caribbean
6.Oasis of the Seas - Royal Caribbean
7.Allure of the Seas - Royal Caribbean
8.MSC World America - MSC Cruises
9.MSC World Europa - MSC Cruises
10.Costa Smeralda - Costa Cruises
Điều gì tạo nên một tàu du lịch 'lớn'?
-Tổng trọng tải (GT): Đây là đơn vị đo lường chính, cũng có nghĩa là tổng thể tích bên trong của một con tàu. 1 GT = 2,83 mét khối. GT càng cao đồng nghĩa với không gian bên trong càng rộng rãi cho các tiện nghi khác nhau.
-Chiều dài: Khoảng cách thực tế của du thuyền, tính từ mũi đến đuôi tàu.
-Sức chứa hành khách: Số lượng khách tối đa có thể được phục vụ.
-Số tầng: Đây là thang đo theo chiều dọc được thiết kế riêng cho ăn uống, giải trí và lưu trú.
Tại sao kích thước lại quan trọng trong ngành du thuyền?
Số lượng hành khách trên tàu càng nhiều, chi phí vận hành trên mỗi hành khách càng thấp, giúp nhiều người có thể tiếp cận các chuyến đi. Nhiều tiện nghi và hoạt động hơn: Không gian bên trong tàu rộng rãi hơn cho phép nhiều hoạt động và tiện ích khác nhau, bao gồm công viên nước, khu mua sắm, leo núi, ăn uống...
Sức hấp dẫn và tiếp thị theo quy mô: Du thuyền càng lớn, càng thu hút nhiều người. Các du thuyền lớn hơn thường mang đến những chuyến đi ổn định hơn ngay cả khi biển động.
