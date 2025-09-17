Ngôi làng ở Việt Nam trong top 20 đẹp nhất thế giới

Những con thuyền lướt nhẹ trên hồ Hallstatt, hương trầm cuộn tròn qua những ngôi đền trong rừng rậm ở Bali, và những thác nước ầm ầm đổ xuống Đại Tây Dương, những ngôi làng đẹp nhất năm 2025 lặng lẽ nhưng vô cùng cuốn hút. Để khám phá bức tranh bình yên này, Unforgettable Travel Company, đơn vị tổ chức những chuyến đi vượt xa khỏi những cung đường du lịch thông thường, đã chọn ra 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới cho năm 2025.

Dưới đây là top 10 và ngôi làng ở Việt Nam trong danh sách, theo Forbes:

1.Bibury, Anh

Nằm nép mình giữa lòng Cotswolds, Bibury trải rộng như một giấc mơ màu nước - nơi những ngôi nhà tranh sơn dầu bóng loáng nằm dọc phố Arlington Row; các mái nhà rêu phong thì thầm câu chuyện về những người thợ dệt thế kỷ 14. Dòng sông Coln róc rách êm đềm nơi đây - len lỏi qua những bông mao lương vàng óng và hoa lưu ly, trong khi những chú vịt béo tròn bơi lội thong thả dưới tán liễu... ẢNH: GETTY

2.Hallstatt, Áo

Nép mình giữa những đỉnh núi phủ đầy cây xanh và hồ Hallstatt lấp lánh, ngôi làng Áo này rực rỡ như bức tranh phản chiếu trong truyện cổ tích - nơi những ngôi nhà gỗ hàng thế kỷ bám chặt vào sườn núi dốc và ban công hình hộp ngập tràn hoa phong lữ đỏ thắm ẢNH: GETTY

3.Reine, Na Uy

Ẩn mình dưới nhiều đỉnh núi lởm chởm và được bao phủ trong ánh sáng Bắc Cực, Reine tựa như những viên hồng ngọc rải rác trên phiến đá phiến. Những túp lều của ngư dân đỏ thắm nằm chênh vênh dọc theo bờ vịnh, khi tuyết tan luồn lách qua những bông hoa lupin đẫm sắc tím và những cây rong biển bạc màu ẢNH: GETTY

4.Giethoorn, Hà Lan

Lướt qua những mạch nước ngầm của Overijssel, Giethoorn lấp lánh như bí mật được giữ kín bởi vùng đất thấp Hà Lan. Những ngôi nhà tranh nằm san sát bên những con kênh hẹp, hình ảnh phản chiếu của chúng rung rinh theo tiếng thì thầm khe khẽ - những cây cầu vòm kết nối ngôi làng xinh đẹp, và khu vườn rực rỡ trải dài hoa phong lữ và hoa oải hương trên các con đường lát đá cuội ẢNH: GETTY

5.Gásadalur, quần đảo Faroe

Nằm trên rìa đảo Vágar, Gásadalur bám chặt vào vách đá như một huyền thoại còn mơ hồ, nơi những ngôi nhà mái cỏ nằm rải rác trên thung lũng băng hà - được bao quanh bởi hình bóng cao chót vót của Árnafjall - đỉnh cao nhất trên đảo Vágar (cao 722 mét) được mệnh danh là “núi đại bàng” ẢNH: GETTY

6.Oia, Hy Lạp

Tọa lạc trên mũi phía bắc của Santorini, Oia trải dài như một dòng thác với những hồ bơi vô cực tựa gương, ban công phủ đầy hoa giấy, và ngôi nhà trắng muốt bên vách đá - được chạm khắc vào miệng núi lửa như những viên đường - hướng ra biển Aegean. Bên dưới, vịnh Ammoudi rực rỡ với những quán rượu thắp đèn lồng phục vụ bạch tuộc và mực ống tươi ngon bên con sóng vỗ rì rào dưới ánh trăng... ẢNH: GETTY

7.Bourtange, Hà Lan

Với hình dạng như một ngôi sao và được "khâu" vào vùng đồng bằng đầm lầy Groningen, Bourtange tỏa sáng với sự đối xứng và nét quyến rũ như trong truyện cổ tích. Tại đây, những bức tường thành bằng gạch và pháo đài phủ cỏ xanh mướt tỏa sáng từ trung tâm pháo đài - nơi những khẩu pháo từ thế kỷ 17 nằm bên các khoảng sân ngập tràn hoa tulip và mùi bánh stroopwafel tươi ngon thoang thoảng từ quán cà phê ấm cúng ẢNH: GETTY

8.Kotor, Montenegro

Kotor hiện lên giữa một vòng xoáy đá và bóng tối - trái tim thời trung cổ của nó đập rộn ràng qua các con hẻm chằng chịt, nơi tiếng chuông ngân vang từ những nhà nguyện hàng thế kỷ. Leo lên con đường mòn đến San Giovanni - một tòa thành đổ nát trên đỉnh đồi từng bảo vệ thành phố khỏi các cuộc bao vây của Ottoman - khung cảnh trải dài như huyền thoại trên mặt nước ẢNH: GETTY

9.Shirakawa-go, Nhật Bản

Được bao phủ trong sự tĩnh lặng của núi cao, Shirakawa-go hiện ra như một câu chuyện cổ tích - những mái tranh dốc đứng vươn lên trên sườn dốc phủ đầy rừng được xây dựng để che chở cho tuyết dày. Khói cuộn lên từ lò sưởi irori chìm bên trong những ngôi nhà nông trại đã tồn tại hàng thế kỷ... ẢNH: GETTY

10.Batad, Philippines

Mở rộng như một đấu trường xanh mướt, các thửa ruộng bậc thang 2.000 năm tuổi của Batad vươn lên đối xứng hoàn hảo, được khắc sâu vào những nếp gấp dốc đứng của dãy núi Cordillera. Lối đi lát đá uốn lượn qua các túp lều Ifugao đan thủ công, nơi cụ già đội mũ lông chim giã gạo và ngân nga bài thánh ca ẢNH: GETTY

20.Cẩm Thanh, Việt Nam