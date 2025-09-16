Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyến du thuyền dài ngày nhất thế giới có đến TP.HCM chuẩn bị ra khơi

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
16/09/2025 11:08 GMT+7

Chuyến du thuyền kéo dài trong suốt 274 ngày đêm, đi qua mọi châu lục, trong đó có dừng chân ở TP.HCM, chuẩn bị ra khơi vào cuối năm nay.

Đáng kinh ngạc hơn, du thuyền bán vé giá cao nhất mỗi người lên tới 300.000 USD, tương đương trên 7,5 tỉ đồng; giá thấp nhất khoảng 1,5 tỉ đồng.

Hãy tưởng tượng bạn sống phần lớn thời gian trong năm trên một du thuyền, khám phá mọi ngóc ngách của trái đất mà không phải làm việc, tiền thuê nhà hay trả các hóa đơn, và được cung cấp mọi bữa ăn. Đây chính là cuộc sống của những du khách trên du thuyền Serenade of the Seas của Royal Caribbean từng ra khơi chuyến đầu tiên từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, khi họ trải qua 274 đêm - gần 10 tháng - trên biển.

Chuyến du thuyền dài nhất thế giới có hành trình đến TP.HCM chuẩn bị ra khơi - Ảnh 1.

Du thuyền hạng sang Serenade of the Seas có sức chứa khoảng 3.000 khách

ẢNH: R.C

Ghé thăm cả 7 châu lục, hơn 60 quốc gia và khoảng 150 cảng, chuyến du ngoạn này không giống bất kỳ chuyến nào khác trên hành tinh và dự kiến sẽ lại ra khơi vào tháng 12 năm 2025, lịch trình như năm ngoái. Du thuyền này như một ngôi nhà thứ hai cho khoảng 2.100 hành khách và 860 thành viên thủy thủ đoàn. Trong suốt chuyến đi, những người trên tàu có thể nhâm nhi một tách cà phê nóng trong khi lướt qua những tảng băng trôi, hoặc thưởng thức một ly rượu vang lạnh như băng trong khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của những hòn đảo đẹp như tranh vẽ của Hy Lạp.

Chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới khởi hành từ Miami, Mỹ vào năm ngoái và ghé thăm mọi châu lục, mang đến cho hành khách cơ hội khám phá New York, Rio de Janeiro, Bali, TP.HCM, Singapore, các đảo Hy Lạp, Lisbon và thậm chí cả Reykjavik ở Iceland.

Đối với những du khách không thể dành trọn 10 tháng cho chuyến đi thì có thể tham gia từng chặng. Mỗi chặng kéo dài hơn 60 đêm để khám phá góc địa cầu bạn chọn. Đó là: Du ngoạn vòng quanh châu Mỹ, vòng quanh châu Á - Thái Bình Dương, vòng quanh Trung Đông và Địa Trung Hải, vòng quanh châu Âu.

Chuyến du thuyền dài nhất thế giới có hành trình đến TP.HCM chuẩn bị ra khơi - Ảnh 2.
Chuyến du thuyền dài nhất thế giới có hành trình đến TP.HCM chuẩn bị ra khơi - Ảnh 3.
Chuyến du thuyền dài nhất thế giới có hành trình đến TP.HCM chuẩn bị ra khơi - Ảnh 4.

Du thuyền được chụp ở Alaska và hình ảnh bên trong

ẢNH: R.C

Giá cho trọn gói du thuyền vòng quanh thế giới Royal Caribbean thay đổi tùy theo ngân sách và loại phòng bạn mong muốn. Phòng hạng sang thường có giá khởi điểm khoảng 59.999 đô la Mỹ/người. Phòng hướng biển có giá khởi điểm khoảng 64.999 đô la Mỹ, trong khi phòng có ban công thường có giá khởi điểm khoảng 83.000 đô la Mỹ/người.

Đối với những người muốn có dịch vụ sang trọng hơn, phòng Junior Suite có giá khởi điểm là 118.000 đô la cho một người, với những phòng lớn hơn hoặc độc quyền hơn có thể lên tới hơn 300.000 đô la Mỹ.

Tuy nhiên, những con số này chỉ bao gồm chi phí du thuyền. Thuế, phí và chi phí cảng bổ sung sẽ cộng thêm khoảng 4.700 đô la Mỹ mỗi người.

