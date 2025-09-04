Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Siêu du thuyền lớn nhất thế giới vừa ra khơi có giá phòng 150 triệu đồng/đêm

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
04/09/2025 12:13 GMT+7

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới vừa khởi hành chuyến đầu tiên vào chủ nhật vừa qua tại cảng Canaveral, Florida, Mỹ.

Đó là Star of the Seas của hãng du thuyền Royal Caribbean, cao 20 tầng, 8 khu vực sinh hoạt chung với 7 hồ bơi, 40 nhà hàng, sức chứa gần 10.000 người.

Hành trình đầu tiên kéo dài một tuần sẽ đưa du khách băng qua vùng biển Caribbean phía đông và phía tây, với các điểm dừng chân tại San Juan, St. Kitts, Cozumel và hòn đảo riêng của Royal Caribbean ở Bahamas.

Star of the Seas được đóng tại xưởng đóng tàu Meyer Turku ở Phần Lan, với các cột mốc thi công được ngành du thuyền theo dõi sát sao, kéo dài trong hai năm.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới vừa ra khơi có giá phòng 150 đồng/đêm - Ảnh 1.

Star of the Seas vừa chiếm ngôi du thuyền lớn nhất thế giới

ẢNH: ROYAL CARIBBEAN

Star of the Seas đã giành được danh hiệu du thuyền lớn nhất thế giới như thế nào?

Dòng tàu Icon Class của hãng Royal Caribbean đã mở ra một kỷ nguyên mới cho những chiếc du thuyền siêu sang với hai chiếc đầu tiên: Icon of the Seas và Star of the Seas. Icon of the Seas ra khơi lần đầu vào đầu năm 2024, ngay lập tức được công nhận là du thuyền lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, con tàu chị em của nó, Star of the Seas, đã đi vào hoạt động và lặng lẽ soán ngôi để giành lấy danh hiệu.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới vừa ra khơi có giá phòng 150 đồng/đêm - Ảnh 2.

Siêu du thuyền neo đậu tại một hòn đảo tư nhân ở Bahamas

ẢNH: ROYAL CARIBBEAN

Hai siêu du thuyền có thiết kế, sức chứa hành khách và tiện nghi gần như giống hệt nhau, nhưng kích thước lại mang đến một câu chuyện khác. Icon of the Seas dài 364,75 mét, gồm 20 tầng, tổng trọng tải khoảng 248.663 tấn và có thể chở 5.610 khách khi ở phòng đôi - hoặc lên đến 7.600 khi đầy đủ - cùng với thủy thủ đoàn khoảng 2.350 người. Star of the Seas dài tương đương với Icon of the Seas, 364,8 mét, cũng cao 20 tầng, chở số người gần 10.000, nhưng vượt trội hơn với tổng trọng tải ước tính 249.800 tấn. Sự gia tăng nhẹ về trọng tải này đủ để đưa Star of the Seas trở thành con tàu nắm giữ chính thức danh hiệu siêu du thuyền lớn nhất thế giới.

Star of the Seas là siêu đô thị nổi với những tiện nghi xa hoa, được thiết kế không chỉ là một con tàu mà còn là một điểm đến riêng biệt. Du thuyền được chia thành 8 "khu phố" theo chủ đề, mỗi khu vực mang đến một trải nghiệm riêng biệt và loạt quán bar, nhà hàng, khu vui chơi giải trí...

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới vừa ra khơi có giá phòng 150 đồng/đêm - Ảnh 3.
Siêu du thuyền lớn nhất thế giới vừa ra khơi có giá phòng 150 đồng/đêm - Ảnh 4.
Siêu du thuyền lớn nhất thế giới vừa ra khơi có giá phòng 150 đồng/đêm - Ảnh 5.

Con thuyền như một đô thị nổi trên biển

ẢNH: ROYAL CARIBBEAN

Giá vé Star of the Seas bắt đầu từ khoảng 951 đô la Mỹ một người cho chuyến du ngoạn Caribbean kéo dài 7 đêm, với các phòng hạng sang và trải nghiệm độc quyền có giá lên tới hơn 6.000 đô la (tương đương 150 triệu đồng).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
