Du thuyền chở hơn 5.000 người nghiêng, ngập nước trong mưa lớn

Du thuyền nay, có sức chứa hơn 5.000 người thuộc hãng Carnival Cruise Line, đang di chuyển trên vùng biển Riviera của Mexico thì gặp thời tiết khắc nghiệt khiến tàu bị nghiêng đáng kể.



Các hình ảnh trên Carnival Panorama vào đầu tuần này cho thấy bát đĩa trượt khỏi bàn trong phòng ăn, nước tràn ra từ thang máy, hàng hóa bị văng ra khỏi giá trưng bày và trẻ em la hét.

Phát ngôn viên của Carnival nói với tờ USA Today rằng, du thuyền "đã gặp gió và mưa dẫn đến bị lật". Thuật ngữ hàng hải này dùng để chỉ một con tàu bị ngập nước và nghiêng sang một bên.

Du thuyền Carnival Panaroma ẢNH: RITU MANOJ JETHANI

"Sự cố đã nhanh chóng kết thúc và khi thuyền trưởng đưa tàu đến vùng biển lặng hơn, các thành viên thủy thủ đoàn đã chuyển sang hỗ trợ hành khách và dọn dẹp", người phát ngôn viết trong một tuyên bố qua email.

Không có thương tích nghiêm trọng nào và không có tác động đáng kể đến hệ thống và tính năng của tàu. Hành trình của tàu không bị ảnh hưởng và hiện tàu đang thực hiện chuyến đi tiếp theo.

Theo CruiseMapper, sự cố xảy ra khi con tàu đang trong chuyến du ngoạn kéo dài 8 ngày trên vùng biển Riviera của Mexico, khởi hành từ Los Angeles, Mỹ vào ngày 16.8. Hành trình bao gồm nhiều điểm dừng chân tại Mexico, như Puerto Vallarta, Mazatlan, La Paz và Cabo San Lucas. Hành khách đã trở về California vào chủ nhật, 24.8.

Năm 2023, hành khách trên du thuyền Carnival Sunshine cũng rơi vào tình huống tương tự khi con tàu gặp phải thời tiết khắc nghiệt, với sức gió lên tới 128 km/giờ. Hành khách kể lại rằng TV rơi khỏi tường, kính vỡ vụn và điều kiện thời tiết giống như động đất khi di chuyển giữa Bahamas và Charleston, Nam Carolina. Cuối cùng, con tàu đã cập cảng sau 9 giờ trì hoãn và tiếp tục hành trình tiếp theo.

Hình ảnh ngập nước trên một số du thuyền ẢNH: CMH

Joanna Kuther, đại lý du lịch và chủ sở hữu của Port Side Travel Consultants, chia sẻ với tờ USA Today rằng việc tàu bị "nghiêng" hay tràn nước do ảnh hưởng bởi thời tiết là "rất hiếm" và các thủy thủ đoàn biết cách giữ cho tàu ổn định trong những cơn bão. Các tàu thuyền được chuẩn bị từ cách đóng và thiết kế để có thể xử lý những tình huống như thế này.

Tuy nhiên, hiếm nhưng không phải không xảy ra. Đầu năm nay, ít nhất 16 người đã bị thương trên du thuyền Crown Princess khi đang di chuyển qua vùng nước dữ ở New Zealand.

Crown Princess đang trong chuyến hành trình 14 ngày khởi hành từ Sydney, Úc thì gặp phải gió mạnh vào ngày 25.2.

"Trong lúc ở Fiordland, New Zealand, Crown Princess đã gặp gió mạnh khi đổi hướng, khiến tàu bị nghiêng một ít so với bình thường trước khi ổn định trở lại", đại diện của Princess từng chia sẻ. "Thủy thủ đoàn của chúng tôi đã phản ứng nhanh chóng để khắc phục sự cố, và không có bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến an toàn của tàu".



Thời điểm tàu bị nghiêng, lượng nước từ hồ bơi Lido Deck đã tràn vào khu ẩm thực Horizons, nhưng khu vực này đã nhanh chóng được làm sạch và mở cửa trở lại. Không có thiệt hại nào về kết cấu của tàu.