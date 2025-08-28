Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Du khách đánh nhau hỗn loạn trên siêu du thuyền

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
28/08/2025 08:41 GMT+7

Đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc đánh nhau dữ dội trên siêu du thuyền giữa những du khách, được cho xuất phát từ... món gà rán.

Vụ bạo lực nổ ra khi khoảng hai chục người lao vào đánh nhau trên siêu du thuyền Carnival Sunshine (đang chở gần 4.000 khách, thuộc hãng du thuyền Carnival Cruise Line) vào khoảng 2 giờ sáng thứ hai tuần trước - ngày cuối cùng của chuyến đi - khi con tàu đang trên đường trở về Miami, Mỹ.

"An ninh đâu rồi?", giọng một người ngoài cuộc hét lên trong đoạn phim khi hành khách đánh nhau loạn xạ, nhiều người ngã xuống sàn.

Du khách đánh nhau hỗn loạn trên du thuyền - Ảnh 1.
Du khách đánh nhau hỗn loạn trên du thuyền - Ảnh 2.

Du khách đánh nhau hỗn loạn trên du thuyền Carnival Sunshine

ẢNH: CMH

Nhân viên an ninh và cả cảnh sát sau đó chạy đến và cố gắng can thiệp trong khung cảnh giày dép bay tứ tung. Mike Terra, du khách có mặt ở thời điểm đó và là người quay lại cảnh hỗn loạn đã chia sẻ lên các kênh mạng xã hội của mình, gọi vụ ẩu đả là một "sự cố riêng lẻ" và leo thang vì "nhiều thứ" chứ không chỉ chuyện ăn uống. Anh cho biết thêm, mọi người đánh nhau khi đang xếp hàng lấy món gà rán trong nhà hàng trên du thuyền.

Du thuyền khởi hành từ Miami và dừng chân hai lần tại Bahamas trước khi quay trở lại Miami với hành trình 5 ngày.

Du khách đánh nhau hỗn loạn trên du thuyền - Ảnh 3.

Du thuyền Carnival Sunshine

ẢNH: AP

Vụ ẩu đả này là tin xấu mới nhất liên quan đến hãng du thuyền Carnival Cruise Line. Đầu tháng 8, Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas công bố thông tin hai công dân Mỹ đã tử vong cùng ngày tại Celebration Key ở Bahamas do đuối nước.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, một số hành khách cũng trên Carnival Sunrise đã đánh nhau, ném ghế vào nhau và bị cấm lên du thuyền của hãng này vĩnh viễn.

Vào tháng 4, hãng cũng cấm 24 hành khách khác đánh nhau trên du thuyền. Carnival tuyên bố áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với hành vi gây rối...

Carnival Sunshine có sức chứa tiêu chuẩn 3.002 hành khách và sức chứa tối đa 3.758 người với tổng cộng 1.501 phòng.

