Du thuyền mất điện chở hơn 2.000 người trôi dạt trên biển

Du thuyền Constellation đang trong hành trình đến Ý thì bị mất điện do sự cố kỹ thuật vào giữa tuần trước. Hãng du thuyền không nêu rõ nguyên nhân gây ra sự cố mất điện hoặc cần sửa chữa những gì để khắc phục sự cố.

Theo CruiseMapper, Constellation thực hiện chuyến du ngoạn kéo dài 11 ngày, khởi hành từ Porto Corsini ở Ravenna, Ý vào ngày 28 tháng 7, dừng chân tại Croatia và Montenegro, và kết thúc hành trình tại Civitavecchia, cảng gần Rome nhất, vào ngày 8 tháng 8.

Trang web chính thức của Celebrity Cruises cho biết, tàu có sức chứa 2.184 du khách.

Du thuyền Constellation đậu bên bờ biển Ý ẢNH: GETTY

Hãng sở hữu du thuyền tuyên bố trên trang web của mình rằng con tàu chuyển sang sử dụng máy phát điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện chính bị "mất".

Những máy phát điện này thường được đặt ở các tầng trên, có nguồn cung cấp nhiên liệu riêng và hoàn toàn độc lập. Chúng cũng có thể cung cấp năng lượng cho các kênh liên lạc - radio, telefax, email, để tàu có thể tiếp tục kết nối với bờ.

Ngoài ra, máy phát điện dự phòng còn có thể cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, hệ thống báo cháy, thang máy và "thậm chí cung cấp điện để khởi động lại động cơ nếu cần thiết".

Vào tháng 6, một bộ phim tài liệu của Netflix đã mô tả chi tiết tình huống xấu nhất mà một du thuyền có thể gặp phải nếu mất điện kéo dài nhiều ngày.

Hình ảnh tái hiện lại cảnh du thuyền mất điện ẢNH: NETFLIX

Bộ phim tái hiện lại sự cố có thật mà hành khách du thuyền Carnival Triumph đã trải qua vào năm 2013 khi đang đi từ Galveston, Texas đến Cozumel, Mexico trong chuyến du ngoạn kéo dài 4 ngày.

Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, một đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn hệ thống dây điện trong phòng máy, khiến toàn bộ du thuyền mất điện. Con tàu trôi dạt trên vịnh Mexico mà không có đèn, điều hòa, tủ lạnh hay nhà vệ sinh hoạt động trong nhiều ngày.