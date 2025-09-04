Sa Pa góp mặt top điểm đến vùng núi hấp dẫn nhất châu Á

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách các điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ được yêu thích nhất châu Á năm 2025. Trong bảng xếp hạng này, thị trấn Sa Pa (cũ) - Lào Cai, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 6, khẳng định sức hút ngày càng lan tỏa trên bản đồ du lịch khu vực.

Dữ liệu được tổng hợp từ lượng tìm kiếm chỗ ở của du khách tại các thị trấn có dân số dưới 50.000 người, trong khoảng thời gian từ 15.2 đến 15.8.2025 ở tám thị trường châu Á. Ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về cao nguyên Cameron (Malaysia), Khao Yai (Thái Lan) và Puncak (Indonesia). Nối tiếp là Fujikawaguchiko (Nhật Bản), Kenting (Đài Loan), trước khi Sa Pa của Việt Nam góp mặt trong top 6.

Sa Pa bồng bềnh trong sương sớm

Là thị trấn miền núi nổi tiếng với ruộng bậc thang và những bản làng dân tộc thiểu số, Sa Pa làm say lòng du khách bằng vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục của dãy Hoàng Liên Sơn, nơi có đỉnh Fansipan cao 3.143 m - được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương". Không chỉ có cảnh quan kỳ vĩ, Sa Pa còn hấp dẫn bởi nhịp sống văn hóa bản địa đặc sắc, từ chợ phiên vùng cao đến những phong tục truyền thống độc đáo.

Dữ liệu trên nền tảng này cho thấy, lượng tìm kiếm liên quan đến Sa Pa đã tăng 21% trong nửa đầu năm 2025, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của cả du khách trong nước lẫn quốc tế. Ngoài sức hút về cảnh quan, Sa Pa mang lại trải nghiệm khác biệt qua bốn mùa: mùa xuân hoa đào - hoa mận nở rộ, mùa hạ xanh biếc mạ non, mùa thu rực vàng lúa chín, còn mùa đông nhiều năm xuất hiện tuyết phủ trắng thị trấn.

Lượng tìm kiếm liên quan đến Sa Pa đã tăng 21% trong nửa đầu năm 2025 ẢNH: HÀ MAI

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam nhận định: "Việc Sa Pa góp mặt trong bảng xếp hạng châu Á phản ánh cảnh quan đặc sắc và di sản đa dạng đang ngày càng chinh phục du khách. Từ những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn, cung đường trekking giữa núi rừng đến nét văn hóa truyền thống đặc trưng, du khách tìm thấy ở Sa Pa những trải nghiệm chân thực, giàu bản sắc và khác biệt so với nhịp sống của các đô thị lớn".

Ngoài Sa Pa, châu Á còn ghi dấu nhiều thị trấn và vùng núi nổi tiếng khác trong danh sách, như Munnar (Ấn Độ) hay Pyeongchang-gun (Hàn Quốc). Điều này cho thấy xu hướng du lịch thiên nhiên, tìm về không gian tĩnh lặng và gắn kết văn hóa bản địa đang ngày càng phổ biến.

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam liên tục ghi nhận những kỷ lục mới về lượng khách quốc tế, việc Sa Pa được vinh danh ở tầm châu lục càng củng cố thêm hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc.