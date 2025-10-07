Điều gì xảy ra khi máy bay gặp mưa đá?

Các phi công và nhân viên điều phối của hãng hàng không Mỹ Delta Air Lines đã không xem xét tất cả thông tin thời tiết có sẵn khi họ điều khiển máy bay vào cơn mưa đá gây thiệt hại ở Ý năm 2023, các nhà điều tra giao thông vận tải Ý đã ra phán quyết trong một báo cáo được công bố hôm thứ năm tuần trước.

Vào ngày 24 tháng 7 năm 2023, chiếc Boeing 767 cất cánh từ sân bay Malpensa của Milan hướng đến sân bay quốc tế John F. Kennedy đã nhanh chóng gặp phải nhiễu động và mưa đá nghiêm trọng.

Báo cáo kết luận rằng "quyết định chậm trễ của phi hành đoàn" về việc thay đổi đường bay đã gây ra thiệt hại cho máy bay.

"Thật kinh hoàng", hành khách Steven Coury nói với CNN vào thời điểm đó và cho hay đã nghe thấy những tiếng va đập rất lớn trên cánh máy bay.

Cửa sổ buồng lái của Delta Air Lines bị vỡ do mưa đá vào năm 2023, theo báo cáo tai nạn của Ý ẢNH: ANSV

Các phi công không thể rẽ phải để thoát khỏi cơn mưa đá do kẹt dãy Alps, nên họ rẽ trái, nhưng máy bay đã bị hư hại.

Theo báo cáo, cơ phó nói với các nhà điều tra: "Khi bắt đầu rẽ trái, tôi thấy một tia sáng lóe lên trên kính chắn gió, sau đó là tiếng nứt đột ngột".

Ngoài kính chắn gió bị nứt, mũi máy bay còn bị thủng một lỗ rộng, cánh bị móp và một số bộ phận động cơ bị hư hỏng. Phi hành đoàn đã chuyển hướng đến Rome để hạ cánh khẩn cấp.

"Tôi thực sự tự hỏi tại sao chúng tôi lại được phép cất cánh trong một trận mưa đá dữ dội như vậy", Coury nói. Hình ảnh vệ tinh radar cho thấy khả năng cao sẽ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, bản tóm tắt thời tiết của phi công do các điều phối viên cung cấp không có hình ảnh radar vệ tinh. Thế nhưng, phi công có thể truy cập được chúng trên máy tính bảng trong buồng lái trước khi cửa lên máy bay đóng lại.

Báo cáo cũng lưu ý rằng, kiểm soát không lưu đã không cảnh báo chuyến bay về mưa đá, nhưng các phi công cũng không yêu cầu điều đó. Bộ phận khí tượng của Delta có thể đã dự báo trước hiện tượng khí tượng dọc theo đường bay đã định bằng cách sử dụng hình ảnh radar vệ tinh. Điều này đã không xảy ra.

Theo báo cáo tai nạn của Ý, mũi máy bay của Delta Air Lines bị hư hại do bay vào vùng mưa đá năm 2023 ẢNH: ANSV

Có 12 thành viên phi hành đoàn, 8 tiếp viên hàng không và 214 hành khách trên máy bay ngày hôm đó.