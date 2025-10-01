Chuyện gì xảy ra với du thuyền khi đi giữa cơn bão?

Du thuyền từ lâu được coi là một trong những cách xa xỉ nhất để khám phá thế giới. Chúng mang tới cho du khách cách thoải mái nhất để trải nghiệm nhiều điểm đến nhưng không cần phải tốn quá nhiều công sức đóng gói hành lý, đặc biệt thường đi kèm với loạt tiện nghi được bao gồm trong giá, chẳng hạn như dịch vụ ăn uống, giải trí...

Tuy nhiên, không ít du khách đã phơi bày thực tế khắc nghiệt của việc ở trên du thuyền trong lúc chẳng may đối mặt bão tố. Mặc dù có công nghệ tiên tiến và kỹ năng điều hướng khéo léo của thuyền trưởng để tránh thời tiết xấu, du thuyền vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sóng gió và trong những tình huống nguy hiểm do bão gây ra.

Du thuyền đang trong vùng biển động ẢNH: GETTY

Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cam kết bảo vệ an toàn cho cả du thuyền và hành khách, nhưng điều đó không có nghĩa là điều kiện trên tàu không khắc nghiệt.

Một video gần đây từ tài khoản TikTok Days Out Worldwide - nơi cung cấp các mẹo về du thuyền và kỳ nghỉ - đã cho thấy tình trạng bể bơi của một tàu du lịch trong điều kiện bão diễn ra khủng khiếp như thế nào.

Khi gặp biển động, tàu được trang bị bộ ổn định để giảm thiểu chuyển động, nhưng ngay cả như vậy, những cơn gió mạnh vẫn khiến mặt nước hồ bơi trở nên hỗn loạn, dẫn đến những cảnh tượng mà người xem gọi là "điên rồ".

"Bạn có biết rằng khi biển động trên du thuyền, du khách không được phép xuống hồ bơi không? Nhìn xem nó dữ dội đến mức nào, thật ghê sợ", người này nhấn mạnh.

Đoạn clip đã tạo nên làn sóng bình luận, khi có người dùng nói đùa: "Tất cả những gì tôi thấy là một hồ bơi tạo sóng quá trớn".

Một người xem bày tỏ lo ngại về an toàn: "Tôi cho rằng lưới được thiết kế để ngăn bạn chết đuối trong hồ bơi, nhưng nó lại gây ra nguy cơ vướng víu nhiều hơn".

Trước đây, Days Out Worldwide từng lưu ý về những thách thức về tầm nhìn trên biển trong cơn bão khi nói rằng: "Bầu trời trở nên tối đen" vào ban đêm trên du thuyền nên rất khó nhìn thấy.

Người phát ngôn của Hiệp hội Du thuyền Quốc tế (CLIA) tuyên bố: "Đối với CLIA và các thành viên của mình, sự an toàn của hành khách và thủy thủ đoàn là ưu tiên hàng đầu và là nền tảng cho hoạt động của họ" đồng thời nhấn mạnh, "Ngay cả khi công suất du thuyền tăng lên, các hãng du thuyền vẫn duy trì thành tích an toàn xuất sắc, khiến du thuyền trở thành một trong những hình thức du lịch an toàn nhất. Trên thực tế, du lịch bằng du thuyền an toàn hơn hầu hết mọi hình thức du lịch khác".

Đồ đạc trên du thuyền đổ vỡ khi tàu rung lắc mạnh ẢNH: JONATHAN PARRISH

Vào tháng 8 năm ngoái, thời tiết xấu đã làm rung chuyển du thuyền Explorer of the Seas của hãng Royal Caribbean Crusies gần Tây Ban Nha, gây hư hỏng bên trong và buộc tàu phải dừng gấp để hành khách rời tàu vì lý do sức khỏe.

Khi con tàu đang ở gần Tenerife, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, thì bị một "cơn gió giật bất ngờ" đánh trúng, theo thông cáo của Royal Caribbean Cruises. Cơn gió này đã đẩy con tàu "chuyển động đột ngột", khiến đồ đạc trên tàu rơi xuống sàn, hư hỏng...

Thông thường, khi gặp bão, du thuyền phải tìm khu vực bờ biển sâu và kín gió để neo đậu.