Du khách nhảy xuống biển để trốn nợ du thuyền siêu sang

Theo CBS News, du khách Jey González Díaz đang đi trên du thuyền Rhapsody of the Seas thì cố gắng trốn nợ hơn 16.000 đô la Mỹ cho hãng du thuyền bằng cách nhảy xuống biển. Vụ việc xảy ra ở gần cảng San Juan của Puerto Rico vào ngày 7 tháng 9.

Du thuyền khởi hành từ cảng San Juan ở Puerto Rico vào ngày 31 tháng 8 và đi đến Barbados trước khi quay trở lại cảng vào chủ nhật. Đó là thời điểm González Díaz đã nhảy xuống nước trong khi hành khách đang xuống tàu vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương, theo đơn khiếu nại hình sự mà hãng tin này có được.

Tuy nhiên, nỗ lực trốn thoát của González Díaz đã thất bại và anh ta được những người đi mô tô nước đưa vào bờ. Trong đoạn phim do CBS News và đài truyền hình địa phương WAPA-TV thu thập được, González Díaz được nhìn thấy giữa hai mô tô nước.

Sau đó, anh ta bị các nhân viên Hải quan và Biên phòng (CBP) bắt giữ gần Tòa nhà Quốc hội ở Puerto Rico.

González Díaz bị bắt giữ sau khi nhảy khỏi du thuyền ẢNH: CMH

González Díaz bị buộc tội liên bang và bị cáo buộc cố gắng trốn tránh các yêu cầu khai báo tiền tệ khi nhập cảnh Mỹ, theo đơn khiếu nại hình sự.

Đại diện hãng du thuyền Royal Caribbean nói với các nhà chức trách rằng González Díaz nợ họ 16.710,24 đô la Mỹ (khoảng 400.000 triệu đồng), "gần như hoàn toàn liên quan đến chi phí sòng bạc và cờ bạc".

González Díaz nói với các quan chức bằng tiếng Tây Ban Nha rằng anh ta nhảy khỏi tàu vì "không muốn khai báo số tiền mình mang theo vì anh ta nghĩ rằng mình sẽ bị đánh thuế khi mang tiền vào".

González Díaz bị phát hiện mang theo một chiếc túi chứa 14.600 đô la tiền mặt, năm loại giấy tờ tùy thân khác nhau và hai chiếc điện thoại.

Các giấy tờ tùy thân bao gồm một thẻ căn cước Tennessee, Mỹ và giấy khai sinh của "Jeremy Omar González Díaz" cùng một thẻ lên máy bay của Royal Caribbean có ghi tên "Jeremy Díaz".

Kiểm tra hồ sơ giấy tờ tùy thân phát hiện ra rằng Jeremy Omar González Díaz đã bị giam giữ tại nhà tù liên bang ở Puerto Rico kể từ tháng 1 vì tội buôn bán ma túy và tàng trữ vũ khí, theo đơn khiếu nại hình sự. Jey González Díaz khai với các nhà điều tra rằng Jeremy Omar González Díaz là anh trai mình.

Anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm hoặc khoản tiền phạt lên đến 250.000 đô la nếu bị kết tội.

Du thuyền Rhapsody of the Seas có sức chứa tối đa 2.500 người.